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鎖定年輕族群 魅藍10將吸引更多入門款需求者

聯合新聞網 / 楊又肇

去年確定回歸的魅藍品牌，在推出第一款真無線降噪耳機之後，稍早宣布推出新款以魅藍10為稱的4G連網手機產品。

未跟進採用5G連網設計，顯示此款手機將鎖定年輕用戶族群使用需求，而除了年輕用戶族群，預期還會吸引更多入門手機需求用戶族群。

硬體部分則採用紫光展銳旗下虎賁T618處理器，搭配解析度為HD+的6.52吋LCD螢幕，記憶體則配置4GB或6GB，儲存容量則提供64GB及128GB兩種規格，而電池容量則採用5000mAh設計，搭載10W充電效率規格。

至於相機部分，魅藍10採用800萬畫素視訊鏡頭，主相機模組則採用4800萬畫素廣角鏡頭，以及兩組200萬畫素鏡頭。其他部分，則包含保留3.5mm耳機孔與紅外線發射器，作業系統則搭載基於Android 11的Flyme 9 Lite操作介面。

建議售價方面，魅藍10將以人民幣699元起跳價格銷售，分別推出曜石黑、凝夜黑、星光白與遠山綠四種配色，將從即日起開放中國市場預訂。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 128GB

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