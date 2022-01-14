快訊

長榮另發獎金感謝海勤 李船長證實已入帳：心懷感激

福島食品解禁要速戰速決 民進黨團中午與政院低調會商

市調機構：使用者去年每天平均花4.8小時使用手機等裝置

聯合新聞網 / 楊又肇

專注在行動市場的市調機構App Annie表示，在前10大行動裝置優先的市場裡，使用者在去年平均每天花費4.8小時使用手機等裝置，相比2019年約增加30%。

從App Annie製作的《2022年行動市場報告》顯示，除了在前10大行動裝置優先的市場中，平均每名使用者每天行動裝置上花費4.8小時，創下歷史新高，其中原因與疫情影響，使得更多人仰賴手機等行動裝置聯繫、工作，或是解決網路購物等生活相關需求。

同時，去年在行動裝置軟體市集服務的消費行為，平均每分鐘消費金額累積達32萬美元，相比前年同期增加20%，而每分鐘被下載app次數更多達43萬5000次。因為手機等行動裝置使用黏著增加，去年行動廣告市值約達2950億美元，在2022年將有機會增加至3500億美元。

以細節分類來看，美國地區使用者去年在手機遊戲支出金額累積達273億美元，跟前年累積支出金額為60億美元的情況明顯增加許多，而全球地區使用者在約會相關app的支出金額更累積達42億美元，相比2019年時大幅增加52%。另外，在TikTok等社群應用服務持續活躍情況下，目前在行動裝置上所花費使用時間，平均每10分鐘就有7分鐘是用在社群媒體，或是使用照片、影片相關應用服務。

以整體來看，全球使用者於去年在行動裝置上累積花費超過3.8兆小時，累積下載超過2300億個app，累積支出金額更超握1700億美元，相比2020年增加約20%。

而智慧型手機、平板依然會是許多人使用首選，去年美國地區使用者平均每天花費4.1小時在行動裝置上，但每天在電視花費時間僅為3.1小時，意味目前行動裝置已經成為眾人主要資訊接收來源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 疫情

延伸閱讀

「貓口普查」結果出爐！英科學報告：浪浪集中於人口稠密、社經條件較差地區

反聖嬰年 巴西暴雨近期可能重複發生

晚上又有冷空氣南下 彭啟明：深夜到周五晨恐跌破10度

澳洲國防部評估 達爾文港租中企無國安疑慮

相關新聞

維修送原廠、手機專修店差很大！網友慘曝經驗：只是殺料拼裝

通常買手機都會贈送一年保固，但若是「過保」（指超過保固期） 了，該怎麼辦呢？一名網友就透露，明明都需要自費送修，但不懂「送去廠商和送去手機專修店有何差異？」文章曝光後，就有網友們點出背後的最大差別。

市調機構：使用者去年每天平均花4.8小時使用手機等裝置

專注在行動市場的市調機構App Annie表示，在前10大行動裝置優先的市場裡，使用者在去年平均每天花費4.8小時使用手機等裝置，相比2019年約增加30%。

又怕被地震突襲？神人教大招「這動作」要先預備好

你也是國家級邊緣人？日前，一名網友分享他被地震警報嚇了一大跳，但明明很多人都表示收不到國家警報，這讓他納悶收到國家警報的標準到底是什麼？貼文意外釣出神人網友分享擺脫「國家級邊緣人」體質的大絕招！

realme透露今年目標 要搶進台萬元手機前5大品牌

realme今日 (1/13)在台展示日前在中國市場推出的GT Neo 2《七龍珠》特別版，同時也由realme台灣市場商務長鍾湘偉透露GT 2系列機種將會在今年第一季底或第二季初引進台灣市場。

三星證實將延後揭曉Exynos 2200處理器 仍會用於Galaxy S22系列手機

三星稍早向韓國媒體證實，已經延後公布新款處理器時程，但並未透露具體更新時間，強調依然會針對接下來即將發表手機推出新款處理器，意味仍會應用即將在2月初揭曉的Galaxy S22系列。

realme 9i攜手遠傳電信在台推出 搶攻春節購機使用需求

realme今日 (1/13)宣布在台灣與遠傳電信合作，針對春節購機需求推出全台第一款採用Qualcomm Snapdragon 680處理器的4G連網手機realme 9i，並且以新台幣6000元不到的平價設定吸引年輕購機需求用戶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。