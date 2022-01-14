市調機構：使用者去年每天平均花4.8小時使用手機等裝置

專注在行動市場的市調機構App Annie表示，在前10大行動裝置優先的市場裡，使用者在去年平均每天花費4.8小時使用手機等裝置，相比2019年約增加30%。

從App Annie製作的《2022年行動市場報告》顯示，除了在前10大行動裝置優先的市場中，平均每名使用者每天行動裝置上花費4.8小時，創下歷史新高，其中原因與疫情影響，使得更多人仰賴手機等行動裝置聯繫、工作，或是解決網路購物等生活相關需求。

同時，去年在行動裝置軟體市集服務的消費行為，平均每分鐘消費金額累積達32萬美元，相比前年同期增加20%，而每分鐘被下載app次數更多達43萬5000次。因為手機等行動裝置使用黏著增加，去年行動廣告市值約達2950億美元，在2022年將有機會增加至3500億美元。

以細節分類來看，美國地區使用者去年在手機遊戲支出金額累積達273億美元，跟前年累積支出金額為60億美元的情況明顯增加許多，而全球地區使用者在約會相關app的支出金額更累積達42億美元，相比2019年時大幅增加52%。另外，在TikTok等社群應用服務持續活躍情況下，目前在行動裝置上所花費使用時間，平均每10分鐘就有7分鐘是用在社群媒體，或是使用照片、影片相關應用服務。

以整體來看，全球使用者於去年在行動裝置上累積花費超過3.8兆小時，累積下載超過2300億個app，累積支出金額更超握1700億美元，相比2020年增加約20%。

而智慧型手機、平板依然會是許多人使用首選，去年美國地區使用者平均每天花費4.1小時在行動裝置上，但每天在電視花費時間僅為3.1小時，意味目前行動裝置已經成為眾人主要資訊接收來源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》