德國政府說明 未在小米手機內發現任何內容審查功能

路透新聞報導引述德國聯邦政府資訊安全部 (BSI)發言人說法，在過去幾個月的測試結果中，並未發現小米手機存在任何內容審查功能，澄清去年立陶宛國防部引述報告指稱小米手機內建內容審查機制的情況。

去年9月時，立陶宛國防部國家資安中心公布報告表示，小米推出的Xiaomi 10T 5G手機內建內容審查軟體，將會偵測諸如「解放西藏」、「台灣獨立」、「民主運動」等詞彙內容，同時強調該軟體可被遠端啟用，並且將相關數據以加密形式發送至位於新加坡的伺服器，可能違反歐洲境內的數據使用法規。

不過，小米隨後立即回應說明不會在其產品限制、過濾使用者接到或發出訊息，同時也強調不會限制或遮蔽手機用戶在搜尋、撥打電話、瀏覽網頁，或是使用第三方廠商通訊軟體的任何使用行為。在進一步說明中，小米強調立陶宛國防部國家資安中心報告，實際上是廣告管理軟體的運作情況，該軟體會以受限能力進行管理小米自有app (例如小米影片、小米流覽器等)推送到手機上的付費廣告，避免使用者受到令人不快的內容影響。

同時，小米更強調旗下產品均符合歐盟GDPR規範要求，不僅在所有資料取用均事先獲得用戶同意，同時也符合歐盟及其成員國在地法規要求。

而類似情況，台灣國家通訊傳播委員會日前也指出小米在台灣市場銷售的Xiaomi 10T 5G手機也有內建內容審查軟體，而小米台灣後續也說明與廣告管理軟體有關，並且強調會以最高標準經營，並且遵守在地及區域的法律規範。

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