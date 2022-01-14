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realme透露今年目標 要搶進台萬元手機前5大品牌

聯合新聞網 / 楊又肇
▲日前在中國市場推出的GT Neo 2《七龍珠》特別版
▲日前在中國市場推出的GT Neo 2《七龍珠》特別版

realme今日 (1/13)在台展示日前在中國市場推出的GT Neo 2《七龍珠》特別版，同時也由realme台灣市場商務長鍾湘偉透露GT 2系列機種將會在今年第一季底或第二季初引進台灣市場。

GT Neo 2《七龍珠》特別版在機身背蓋加入悟空的橘色道服視覺設計，盒裝更分別以悟空，以及超級賽亞人2與超級賽亞人3狀態呈現，特別的是更將退卡針設計成四星球造型，並且附上龍珠雷達、膠囊、地球版神龍卡片，以及悟空與貝吉達、弗利沙、賽魯、魔人普烏對決場景卡片等配件。

不過，因為授權等因素限制，目前此款特別版手機僅在中國市場銷售，並不會引進台灣市場，但realme表示未來將會考量是否在台推出不同聯名款手機的可能性。

目標讓realme擠入台灣新台幣萬元級距手機市場前5大品牌

而針對過去一年在台灣市場發展，鍾湘偉表示去年受到疫情影響而面臨不少挑戰，雖然距離原定目標仍有差距，但依然有成長表現，並且在新台幣5000元以上、1萬元以下價位帶市場站穩腳步。其中，GT系列、大師版及Neo系列成功將產品拉至新台幣1萬5000元以下價格帶，同時也透過數字系列鎖定均衡使用需求市場，而C系列機種則著重大螢幕、大電池設計需求，至於後續引進的Narzo系列則著重線上電商銷售。

在2022年的發展規劃，鍾湘偉認為大方向發展目標不會改變，但是將會藉由GT系列、大師版機種打入更高價位帶市場，未來更可能讓realme機種能跨入新台幣2萬元以上市場，同時也計畫引進支援5G連網功能的Narzo系列機種，藉此強化線上銷售的新台幣5000元至7000元級距產品，並且持續透過數字系列與C系列機種滿足更多平價、實用機種需求。

鍾湘偉今年目標讓realme搶進台灣新台幣萬元級距手機市場前5大品牌，未來也會秉持年輕、時尚產品特性，並且在市場同性質產品做出差異化，其中更包含與第三方服務合作，或是針對使用者經常使用服務功能最佳化，讓使用者能更方便使用。

此外，realme今年也會增加5G連網手機產品銷售比重，但也強調台灣市場仍有不少4G連網手機使用需求，因此在台推出realme 9i也是為了吸引此類用戶族群。

▲realme台灣市場商務長鍾湘偉
▲realme台灣市場商務長鍾湘偉

物聯網產品會透過通路合作強化銷售，筆電、聯名款產品將會觀望市場需求

針對物聯網產品在台灣市場佈局部分，鍾湘偉則強調此類產品使用需求與銷售模式與手機產品明顯不同，因此未來會更積極建立銷售通路，可能傾向與全國電子、燦坤3C等消費通路洽談合作，透過品牌宣傳等方式銷售智慧型顯示器 (連網電視)、空氣清淨器、掃地機器人等產品。

至於先前已經在印度市場銷售的筆電、平板等裝置，目前則考量品牌力度、台灣實際需求，以及台灣團隊現行人力分配等因素，現階段暫時還不會有引進台灣市場的計畫，但未來仍會考量合適機會引進此類產品。另外，針對此次在台展示的GT Neo 2《七龍珠》特別版等聯名款產品，未來也會考量市場需求引進，同時也會觀察推出台灣市場專屬聯名款設計的可能性。

GT Neo 2《七龍珠》特別版動眼看

▲GT Neo 2《七龍珠》特別版
▲GT Neo 2《七龍珠》特別版

▲悟空與貝吉達、弗利沙、賽魯、魔人普烏對決場景
▲悟空與貝吉達、弗利沙、賽魯、魔人普烏對決場景

▲內附神龍卡片
▲內附神龍卡片

▲GT Neo 2《七龍珠》特別版背蓋採用悟空的道服設計
▲GT Neo 2《七龍珠》特別版背蓋採用悟空的道服設計

▲桌面以超級賽亞人狀態，以及一般狀態的悟空呈現
▲桌面以超級賽亞人狀態，以及一般狀態的悟空呈現

▲充電時會有特效畫面出現
▲充電時會有特效畫面出現

▲GT Neo 2《七龍珠》特別版內附貼紙的內容
▲GT Neo 2《七龍珠》特別版內附貼紙的內容

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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