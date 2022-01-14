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realme 9i攜手遠傳電信在台推出 搶攻春節購機使用需求

聯合新聞網 / 楊又肇

realme今日 (1/13)宣布在台灣與遠傳電信合作，針對春節購機需求推出全台第一款採用Qualcomm Snapdragon 680處理器的4G連網手機realme 9i，並且以新台幣6000元不到的平價設定吸引年輕購機需求用戶。

realme 9i將以新台幣5990元價格在台上市，並且將透過遠傳電信門市通路銷售，在1月17日至1月21日更將推出新春優惠活動，搭配多款人氣商品超值下殺迎接農曆新年。

硬體規格方面，realme 9i搭載Snapdragon 680處理器，對應4G LTE上網，螢幕採用6.6吋挖孔設計，對應90.8%螢幕顯示佔比與90Hz畫面更新率，另外則配置6GB記憶體與128GB儲存容量，並且可透過micro SD記憶卡額外擴充1TB儲存容量，而藉由DRE記憶體擴展技術，更可將6GB記憶體結合儲存容量擴展至11GB暫存空間，藉此提高手機運算效能。

另外，realme 9i配置5000mAh大容量電池，連續通話最長可達48.4小時，音樂可持續播放116.3小時，待機更可放置超過1個月不斷電，並且能配合33W Dart閃充技術快速補充電力。相機部分，則分別採用1600萬畫素視訊鏡頭，以及5000萬畫素廣角鏡頭在內組合的主相機模組。

機身配色將提供極光藍和極光黑兩款選擇，預計從1月17日起陸續於遠傳電信獨家販售，搭配指定資費，手機最低只要0，另外也會透過realme品牌專櫃、realme網路商店、PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、東森購物網、遠傳friDay購物銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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