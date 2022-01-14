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三星證實將延後揭曉Exynos 2200處理器 仍會用於Galaxy S22系列手機

聯合新聞網 / 楊又肇

三星稍早向韓國媒體證實，已經延後公布新款處理器時程，但並未透露具體更新時間，強調依然會針對接下來即將發表手機推出新款處理器，意味仍會應用即將在2月初揭曉的Galaxy S22系列

不過，三星並未透露延後發表新款處理器的原因，先前有不少說法指出可能因為採用RDNA2顯示架構的GPU發熱問題無法順利改善，使得三星決定延後新款處理器發表時間。

而新款處理器預期就是日前有不少傳聞的Exynos 2200，其中將採用採用1組Cortex-X2 CPU，搭配3組Cortex-A710 CPU，以及4組Cortex-A510 CPU，基本上與Snapdragon 8 Gen 1，以及聯發科推出的天璣9000採相同核心配置，一樣以「1+3+4」核心形式組成，差別在於採用不同時脈設計。

GPU部分則會採用AMD提供的RDNA2顯示架構，相比Exynos 2100採用Mali-G78 GPU約可提昇17%-20%顯示效能，並且可與Qualcomm的Adreno GPU抗衡。但似乎因為首次將RDNA2顯示架構帶到行動處理器，因此有不少發熱問題必須修正，因此影響此款處理器實際發表時程。

至於Exynso 2200與Qualcomm先前公布的Snapdragon 8 Gen 1一樣，都是採用三星4nm製程打造。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 GALAXY

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