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維修送原廠、手機專修店差很大！網友慘曝經驗：只是殺料拼裝

聯合新聞網 / 綜合報導
手機自費維修該送回原廠還是手機專修店比較好？文章引起網友熱議。 示意圖／ingimage
手機自費維修該送回原廠還是手機專修店比較好？文章引起網友熱議。 示意圖／ingimage

通常買手機都會贈送一年保固，但若是「過保」（指超過保固期） 了，該怎麼辦呢？一名網友就透露，明明都需要自費送修，但不懂「送去廠商和送去手機專修店有何差異？」文章曝光後，就有網友們點出背後的最大差別。

原PO透過PTT發文分享手機「過保」需要送修，便想把手機送去電信行自費維修，但他好奇「同樣都是自費，送廠商（維修）跟送專修手機的店家有什麼不同之處嗎？」

文章一出，許多有經驗的網友們不約而同地點破關鍵差異，「原廠廠商還是專業一點，畢竟『料』是用原廠的」、「店家維修不能保證修料是用原廠的」、「店家也不過是『殺料』幫你拼裝而已」。

更有人分享心得，「我遇到的店家通常都不是修機高手，都是拿人手機練手」、「大部分店家都比較熟悉iPhone，修安卓要賭人品」。

PTT 手機 iPhone Android

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