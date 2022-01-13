維修送原廠、手機專修店差很大！網友慘曝經驗：只是殺料拼裝
通常買手機都會贈送一年保固，但若是「過保」（指超過保固期） 了，該怎麼辦呢？一名網友就透露，明明都需要自費送修，但不懂「送去廠商和送去手機專修店有何差異？」文章曝光後，就有網友們點出背後的最大差別。
原PO透過PTT發文分享手機「過保」需要送修，便想把手機送去電信行自費維修，但他好奇「同樣都是自費，送廠商（維修）跟送專修手機的店家有什麼不同之處嗎？」
文章一出，許多有經驗的網友們不約而同地點破關鍵差異，「原廠廠商還是專業一點，畢竟『料』是用原廠的」、「店家維修不能保證修料是用原廠的」、「店家也不過是『殺料』幫你拼裝而已」。
更有人分享心得，「我遇到的店家通常都不是修機高手，都是拿人手機練手」、「大部分店家都比較熟悉iPhone，修安卓要賭人品」。
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