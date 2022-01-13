又怕被地震突襲？神人教大招「這動作」要先預備好

你也是國家級邊緣人？日前，一名網友分享他被地震警報嚇了一大跳，但明明很多人都表示收不到國家警報，這讓他納悶收到國家警報的標準到底是什麼？貼文意外釣出神人網友分享擺脫「國家級邊緣人」體質的大絕招！

這名網友在PTT發文表示他被地震警報嚇了一大跳，但拿起手機一看才驚覺原來是警報測試，但他納悶時常聽到「國家級邊緣人」哀號收不到警報訊息，「到底收不到測試警報的都是哪種人？」

問題一出，引來許多網友紛紛歪樓笑稱「我就是國家級邊緣人」、「根本就是有存在感的付費憑證」，也有人不解「明明收得到測試演習警告，但地震測試警報就都收不到」。

文章引起網友討論，其中也釣出一位神人網友回覆，指出「要先確認手機通知開啟『每月測試用訊息』」；原來，手機系統進入通知設定，再選擇最下方的「政府警示」，當中分別有緊急警報、警訊通知及每月測試用訊息，只要開啟相關設定就不再是「國家級邊緣人」了！

緊急警報 與災害防救業務相關機關的疏散避難警報。 警訊通知 與民生相關的警訊，如大雨特報、海嘯警報、土石流警戒、公路封閉警示等，另如傳染病（或國際旅遊疫情）警示、空襲警報等也會列入。 每月測試用訊息 指防災告警系統測試。

步驟一、開啟iPhone設定，並開啟通知

圖／擷自手機畫面

步驟二、進入通知後，滑到最下方即可見到政府警示設定位置