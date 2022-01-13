三星今年將推旗艦手機Galaxy S22系列 可能全數採用Qualcomm處理器

稍早傳出三星已經決定延後發表Exynos 2200處理器的消息後，Sammobile網站更引述說法表示，三星今年預計推出的旗艦手機Galaxy S22系列將全數搭載Qualcomm處理器，而不會包含Exynos處理器版本。

同時，在進一步的說法中，更指出三星依然會對外公布Exynos處理器，並且預期會應用在即將推出的Galaxy Tab S系列平板裝置，或許顯示三星與AMD合作使用RDNA2顯示架構的Exynos 2200處理器，可能還是有一定程度發熱問題，因此短時間內可能難以用於手機產品，僅能先用在平板裝置。

而如果是這樣的話，三星將首次打破過去Galaxy S系列針對不同地區電信服務需求，提供差異化處理器的作法，將首次在Galaxy S系列全面採用相同處理器設計。

在此之前，消息指稱即將推出的Exynos 2200處理器以三星4nm製程打造，在CPU架構設計部分，Exynos 2200預期也會採用1組Cortex-X2 CPU，搭配3組Cortex-A710 CPU，以及4組Cortex-A510 CPU，基本上與Snapdragon 8 Gen 1，以及聯發科推出的天璣9000採相同核心配置，一樣以「1+3+4」核心形式組成，差別在於採用不同時脈設計。

與AMD合作部分，則是首度將RDNA2顯示架構的GPU應用在行動處理器設計，相比Exynos 2100採用Mali-G78 GPU約可提昇17%-20%顯示效能，並且可與Qualcomm的Adreno GPU抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》