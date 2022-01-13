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一加10 Pro揭曉！搭載哈蘇相機、80W有線快充與更高效能

聯合新聞網 / 楊又肇

日前已經公布實機外貌的一加10 Pro，稍早正式對外揭曉，同時也採用80W有線快充，並且配置Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，以及哈蘇合作鏡頭設計。

外觀部分，一加10 Pro如先前公布採用類似三星Galaxy S21系列般的主相機框體設計，從機身延伸覆蓋整個主相機模組，同時主相機鏡頭也確定採用哈蘇設計，分別對應4800萬畫素、Sony IMX789感光元件與光學防震設計的廣角鏡頭，搭配5000萬畫素、三星ISOCELL JN1感光元件且搭載150度拍攝視角的超廣角鏡頭，另外也配置800萬畫素、對應3.3倍光學變焦與光學防震設計的長焦鏡頭。

硬體規格方面，一加10 Pro採用三星E4等級、支援LTPO 2.0技術的AMOLED雙側曲面螢幕，分別對應2K+解析度與6.7吋設計，支援120Hz畫面更新率，並且配置左上角開孔設計的3200萬畫素視訊鏡頭。

另外則是配置Snapdragon 8 Gen 1處理器，搭配8GB或12GB LPDDR5記憶體，以及128GB或256GB的UFS 3.1儲存元件，電池容量則採5000mAh設計，支援80W有線快充與50W無線快充，以及無線反向充電。

機身顏色分別提供破界黑與萬物青兩種選項，均採用AG玻璃背蓋設計，並且搭載全功能NFC與USB 3.1連接埠設計，作業系統則搭載基於Android 12的ColorOS 12操作介面。

建議售價方面，一加10 Pro將以人民幣4699元起跳價格銷售，預計從即日起開放中國市場預購，預計會在1月13日正式銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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