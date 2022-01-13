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騰訊傳有意收購小米投資的黑鯊科技 重返手機、強化元宇宙發展

聯合新聞網 / 楊又肇

消息傳出騰訊有可能收購小米投資的黑鯊科技，藉此重返手機市場，同時將併入騰訊平台與內容事業群，預期將使這家原本以手機硬體發展為主的公司轉型，其中包含騰訊未來準備擴大布局的虛擬實境應用事業。

在此之前，黑鯊科技已經與騰訊建立遊戲內容合作關係，其中更在黑鯊手機針對騰訊提供遊戲內容作了諸多最佳化調整。

另一方面，黑鯊科技也持續在遊戲手機產品做出差異化，除了導入Qualcomm新款處理器，以及更快螢幕顯示更新率等設計，更在儲存設計採用客製化NVMe SSD，以及磁碟陣列設計，藉此提高資料存取效率，進而讓旗下遊戲手機能與品牌同性質產品有差異化發展。

若騰訊順利收購黑鯊科技，預期將能使黑鯊手機在硬體與內容整合有更好表現，同時也能串接更多騰訊遊戲資源。

不過，相關消息指稱未來黑鯊科技併入騰訊體系後，將從現有手機硬體轉向虛擬實境應用發展，並且將跨足虛擬實境硬體設備，內容則由騰訊提供，藉此讓騰訊更快布局目前的元宇宙應用市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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