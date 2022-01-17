外媒秀iPhone 13 Pro電池評測 續航時間曝光

iPhone 13 Pro雖然已經上市將近4個月了，但相關評測還是陸續曝光，日前評測網站DxOMark公布iPhone 13 Pro的電池測試結果，續航時間可達2 天 5個小時，評比分數為76分。DxOMARK 表示，與iPhone 13 Pro相同等級的機型裡，它的電池容量只有3,095mAh，算是其中電池最小的一款手機，但它的表現仍取得不錯的成績。

據報導，這次與 iPhone 13 Pro 一同進行電量測試的包括：三星 Galaxy S21 Ultra 5G、iPhone 13 Pro Max、OnePlus 9 Pro 共四種機型，其中電池最小的是 iPhone 13 Pro。

圖片及資料來源：DxOMARK

DxOMark 使用機器人在 TUS 典型使用場景操作 iPhone 13 Pro，手機電量的續航力達到 59 小時 5 分鐘，比 iPhone 13 Pro Max 的續航少了 12 小時 15 分鐘，但兩款手機在夜間睡眠狀態時的電量消耗只有 1%，比其他對手更厲害。

由於旅行時，手機網路選擇連接的基地台訊號，在旅途中使用智能手機會影響耗電量，因此 DxOMark 評測人員將幾款手機帶到戶外並執行三個小時的旅行活動來測試電量，實測結果 iPhone 13 Pro 幾乎所有性能都優於旗艦手機，算是相當不錯。

至於充電部分，DxOMark 實測 iPhone 13 Pro 充到 100% 需要 1 小時 34 分鐘，但 100% 並不代表完全充飽，還需要 9 分鐘才能將 3,095mAh 電池全充滿，這速度比 iPhone 13 Pro Max 快了 28 分鐘。如果是以無線充電方式進行充電，iPhone 13 Pro 充滿電時間需要 1 小時 54 分鐘。

圖片及資料來源：DxOMARK

DxOMark 最終結論表示，雖然 iPhone 13 Pro 具有快充，但整體充電系統的效率並不是很高；然而在耗電量部分，iPhone 13 Pro 是一款設計精良的手機，在所有使用過程的耗電量都相當低，尤其是在 WiFi 串流影片的電量消耗最低。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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