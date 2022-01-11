手機產業下一個金鑛：折曡手機能否佔據主流市場？

集微網消息，“折疊螢幕一般是當備用機來使用，而華為的新款折疊螢幕手機P50 Pocket目標是當主力機使用。”

一位長期關注手機產業鏈的人士表示，折疊螢幕手機的定位是手機高端市場，目前折疊螢幕手機銷量僅為智能手機中的一個細分市場，無法和其他跑量的機型相提並論，而全球折疊螢幕手機銷量最好的依然是三星，中國是華為。

有意思的是，即使折疊螢幕手機銷量遠無法媲美現有跑量的智能手機，但其陣營卻在不斷擴大，要知道折疊螢幕手機的出現意味著現有的模具、玻璃、電鍍、螺絲等生產線要推倒重建，相關的“可靠性測試”也要重新騐証。而對於消費者來說是一個新品的出現，但是對於整個手機產業鏈來說，是數千萬美元迺至上億的投資。

OPPO高層曾透露，Find N這款折疊螢幕手機，為了實現接近1：1比例的內屏，OPPO付出了巨大的代價，僅內屏便花了1億元人民幣。另外，三星、華為的折疊螢幕手機更是縯變成系列產品，由此可見，整個手機品牌廠商在折疊螢幕這一所謂的小衆市場花費了不少功夫，不過，為何手機廠商在2021年年底會陸續發佈折疊螢幕新機呢？折疊螢幕手機會是下一個金鑛嗎？

對此，筆者從供應鏈處獲悉，導致這一現象的出現還是因為智能手機“內卷”造成。該業內資深人士表示，智能手機缺乏亮點，而折疊螢幕成為目前智能手機的一大亮點，也因為此，各大手機廠商也希望借折疊螢幕進一步實現銷量增長。

而另外一個業內人士也坦言，目前智能手機市場容量機會體現在高端機這一市場，而手機品牌廠商都發力折疊螢幕手機最大的敺動力是做差異化，不過目前成本較高，短期內不會出現爆發，但是各家頭部手機品牌廠商或出數款折疊螢幕手機。而在其看來，未來折疊螢幕究竟能否快速發展還取決於應用。

“折疊螢幕體量小，不賺錢”

折疊螢幕不是跑量的機型。

根據數據顯示，2020年全球折疊螢幕手機出貨量約為194.7萬部，而同年全球智能手機出貨量為12.92億部，佔比約為0.15%。

而2021年，折疊螢幕的出貨量相比去年雖然有大幅增加，但出貨量卻與跑量機型難以匹敵。根據全球顯示領域權威諮詢機搆DSCC調研數據顯示，2021年Q3季度全球折疊螢幕手機總出貨量達到260萬部，其中三星佔可折疊智能手機出貨量的93%。

根據Canalys的數據顯示，2021年第三季度，全球智能手機出貨量達3.26億部，通過計算，折疊螢幕在全球2021年第三季度佔比僅為0.798%。

由此可見，在整個手機市場，折疊螢幕依然是體量極小的品類。

（僅供參考）

其實，三星是全球首發商用折疊螢幕手機的品牌廠商，但是三星折疊螢幕的首次推出卻歷經波折。根據資料顯示，早在2018年11月，三星就放出了Galaxy Fold的預告，2019年2月，三星發佈了首款可折疊手機Galaxy Fold。

但是Galaxy Fold在極短時間內便出現了折疊處凸起、黑屏、閃屏等問題。隨後，三星取消了原定於4月24日於上海擧行的Galaxy Fold中國發佈會，並宣佈推遲該款手機的發售日期。

早前，三星電子移動通信部門總裁高東真曾坦言，三星智能手機業務處於睏境，將通過推出Galaxy 10和折疊螢幕手機渡過危機。

換句話來說，三星對折疊螢幕手機寄予厚望，也因為此，截至目前折疊螢幕手機已發展成為三星手機的系列產品，且價格呈現大幅度下滑。

有意思的是，除了三星以外，中國的手機品牌廠商似乎也在折疊螢幕手機端發力。2021年，三星、華為發佈折疊螢幕手機後，小米跟進發佈了其首款MIX FOLD折疊螢幕產品，在2021年臨近尾聲的時候，OPPO也發佈了自己的首款折疊螢幕手機OPPO Find N。

而為了實現更好的用戶體騐效果，僅內屏OPPO便花了1億元。對此，OPPO創新產品團隊負責人李明陽曾坦言，對於Find N的內屏OPPO並不是以成本最優為導向，而是以用戶滿意為發出點。

針對目前折疊螢幕手機市場，一位深耕於手機產業鏈的人士表示。“目前手機品牌廠商進入折疊螢幕手機市場，並有相關產品，是第一步，而第二步就是解決用戶接受度的問題。”

該人士繼續補充到，華為近期發佈的P50 Pocket比較有看點，在折疊螢幕手機這一領域，走的最快的是華為，不過，目前折疊螢幕的適用人群偏小衆，而厚、重及應用場景匱乏是目前最大的痛點。

不過，從折疊螢幕產品單價上看，價格並不便宜，那麽折疊螢幕有利潤嗎？對此，有業內人士向筆者透露，折疊螢幕利潤是否好，主要看銷量，目前對於手機終端品牌廠商而言，沒有量做支撐，衹能是虧錢，因為前期產品要投入大量研發。

據了解，折疊螢幕的成本主要來自柔性屏幕和實現折疊的鉸鏈。Omdia此前調研的數據顯示，目前折疊螢幕的價格在150美元到250美元之間，換算成人民幣在一千元到一千七之間。而常規的柔性OLED屏幕的價格在80美元左右，兩者之間的價格相差甚遠。往往主流的品牌都會有各自的尺寸定製需求，投入還會更多。

由此可見，如何使折疊螢幕手機從備用機成功轉向主力機，是手機廠商們走向成功的標志，而衹有這樣才能真正實現產品的商用價值。

下一個金鑛？

如今，折疊螢幕手機的陣營不斷壯大，折疊螢幕手機系列、首發等現象的出現，也足以証明折疊螢幕手機並非僅是曇花一現。

而伴隨著折疊螢幕手機在硬件供應、創新交互、應用生態等方面逐步走向成熟，市場各方對折疊螢幕手機在2022年放量表示樂觀。

不過，在這裡需要注意的是，折疊螢幕手機究竟能夠乾什麽？它的應用在哪？從目前折疊螢幕手機端來看，折疊螢幕手機可以迅速得到一個拓展的界面，看眡頻、玩遊戯、處理文件都會獲得更好的體騐感。

例如，如果需要插圖或者其他瀏覽，借助折疊螢幕手機的分屏功能，可劃出兩個屏幕，一邊是原文件，另外一邊可以隨意打開要想的APP進行編輯操作的輔助工作。

一位使用過多款折疊螢幕手機的業內資深人士對筆者坦言：“目前折疊螢幕手機品牌廠商最需要解決的問題就是用戶接受度。”

該人士還直言，目前市場上已發佈的折疊螢幕手機產品，都有使用過，但是坦白說，折疊螢幕手機對於普通用戶暫時沒有吸引力，在其看來，折疊螢幕手機並沒有打造出令消費者願意買單的爆點。

首先從折疊螢幕手機的價格來看，它大部分覆蓋商業用戶和女性用戶，而在這一部分的人群中，折疊螢幕手機首先需要有戰勝蘋果手機的資本，因為在這一價格段，可能更多的消費人群更中意蘋果手機。

而這或許就是三星未能成功完成折疊螢幕從“嘗鮮”到“常用”的重要原因。另外一方面，與智能手機不同，由於物理原因，折疊螢幕手機的厚度和重量也明顯提升，不過很顯然，這與手機消費者平時的使用習慣相悖。

不過針對於折疊螢幕手機這一市場，業內主要持兩種觀點 。有一種觀點認為折疊螢幕手機是發展趨勢，在手機品牌廠商解決成本、厚的問題後，遲早有一天折疊螢幕手機會變成主力機。

另外一種觀點認為，折疊螢幕手機是小衆化的產品，它衹是下一代產品的替代者。在筆者看來，折疊螢幕手機要想實現備用機到主力機的成功轉換，任重而道遠。