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iPhone誕生15周年10大秘聞、彩蛋 原來當初Steve Jobs反對開發

香港01 / 撰文： 蔡浩騰
第 1 代 iPhone 發表至今，剛好已經過去 15 年（圖 Apple）
第 1 代 iPhone 發表至今，剛好已經過去 15 年（圖 Apple）

iPhone 誕生 15 周年｜雖然距離 iPhone 14 的發表至少還有大半年時間，但其實在 15 年前、亦即 2007 年的 1 月 9 日，正正是初代 iPhone 發表的大日子！

iPhone 不單憑藉它的功能改變世界，在它的身上還有大量十分有趣的開發秘史，另外 Apple 在其中埋下的多個彩蛋，你又知道多少？

可能有讀者會問：iPhone 不是每年 9 月才會推出新一代的嗎？為何 1 月就是 iPhone 誕生 15 周年呢？

其實大家是有所不知，雖然近年 Apple 習慣了在第 4 季、亦即 9 月中才發表新一代 iPhone，但其實首代 iPhone（亦即有人稱之為「iPhone 2G」的一代），是在現在已經停辦的 Macworld 展覽上由 Steve Jobs 親身發表，而該展一直是慣常在年頭舉行的。

只不過隨著 Apple 的重心慢慢偏移到自家的開發者大會 WWDC，Macworld 的重要性就相對減低，到後來 Apple 甚至將 iPhone 的發布推遲到 6 月 WWDC、甚至 9 月以獨立新品的方式發表了。

除了發表時間的歷史之外，在 iPhone 誕生前後還有不少有趣的秘史與彩蛋，即使是骨灰級的「果粉」亦未必一一知曉！

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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