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15年前的1月9日 蘋果揭曉第一款改變手機產業的iPhone

聯合新聞網 / 楊又肇

距離15年前，在美國西岸時間2007年1月9日於舊金山Moscone Center West舉辦的Macworld 2007活動中，蘋果由當時的執行長Steve Jobs揭曉第一款iPhone，標榜藉由全螢幕多點觸控操作方式取代當年智慧型手機普遍使用的QWERTY鍵盤與手寫筆，並且透過結合iPod、手機與連網裝置的三合一設計，在後續改變手機使用模式，同時也帶動龐大的行動上網使用需求。

在iPhone正式問世前，當時市場仍以功能手機為主流，智慧型手機主要還是以可收發郵件，透過手寫筆記事等使用模式居多，同時為了貼近電腦使用體驗，均配置QWERTY實體按鍵與方向鍵等設計，甚至部分機種更加入軌跡球設計，藉此模擬滑鼠使用功能。

而當時同樣盛行的PDA掌機裝置，雖然已經配置大尺寸觸控螢幕，但是以壓感式觸控操作，可支援操作手勢幾乎僅以單次點按為主，不像iPhone推出時就採用支援多點操作的電容式觸控設計，分別對應單點、雙指或三指操作手勢，甚至也支援滑動、雙指縮放等操作模式。

iPhone之所以採用支援多點操作的電容式螢幕，除了對應更方便的操作體驗，最重要的是讓使用者能更自然地與螢幕介面互動，同時也因為取消使用QWERTY按鍵設計，因此能透過虛擬按鍵、按鈕等介面安排，讓使用者直接透過手指操作不同功能，而不用屈就於硬體介面設計，藉此展開手機以軟體定義功能的發展模式。

另外，結合iPod功能與行動上網設計，蘋果更進一步改變音樂使用模式，不僅加速數位化音樂內容使用趨勢，同時也推動行動上網更普及化發展。而因為使用數位內容與行動上網變成再普通不過的事情，更使得蘋果推動的App Store服務大為盛行，因此也開始催生App內容的經濟規模發展。

隨著第一代iPhone仍使用2G網路，並且使用三星處理器等設計，蘋果開始在後續更新的iPhone 3G加入支援3G網路功能，並且增加App擴充功能設計，從iPhone 4開始則增加支援4G LTE連網功能，同時也從此款手機取消原本與AT&T獨占資費銷售方案，開始加入與Verizon合作。

在後續更新中，蘋果在新任執行長Tim Cook帶領下，開始做了更多改變，其中包含將iPhonem原本堅持的3.5吋螢幕放大，甚至在後期加入更大螢幕尺寸設計，並且透過全尺寸螢幕設計放大顯示範圍。而原本仰賴三星等業者提供的處理器設計，慢慢地也開始轉向自有架構設計，同時也讓軟體與硬體全面使用64位元架構，藉此提高執行效率。

雖然蘋果並未在iPhone追求極致硬體效能，而是講究整體使用體驗流暢度，但在許多設計也確實改變手機產業發展，例如金屬材質製作機身、簡化介面設計，甚至過去僅在日系手機才會採用的防水設計，後來也因為iPhone開始導入而更加普及化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山

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