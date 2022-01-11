蘋果5G版iPhone SE春季亮相 Apple Card服務也將更新

近期除了指稱蘋果將會在今年春季推出支援5G連網功能、外觀維持iPhone 8形式的新款iPhone SE，彭博新聞記者Mark Gurman更認為蘋果接下來將會在金融市場推動改革。

蘋果在2019年宣布與高盛銀行合作在美國境內發行Apple Card信用卡，不僅能透過實體卡片形式進行消費，亦可將卡片加入蘋果錢包服務，藉由Apple Pay服務形式使用，同時也能藉由錢包功能檢視個人消費狀況，另外更透過名為「Daily Cash」的現金無上限回饋機制，更標榜採市場最低循環利息設計吸引更多人使用。

不過，相較Apple Pay服務目前已經有不少人使用，同時支援此項服務消費的通路也越來越多，Apple Card卻因為申辦資格限制，以及目前僅在美國境內提供申請，加上多數使用者通常已經有慣用的信用卡，使得整體申請使用人數並不多。

而Mark Gurman看法認為，蘋果接下來將會在更多國家地區開放申請Apple Card，尤其先前已經傳出蘋果分別在台灣、香港、日本等地區申請Apple Card等名稱商標，因此在更多國家地區推行Apple Card似乎早已是蘋果預訂完成目標。

至於在Apple Card陸續增加更多消費使用模式，其中包含按月分期還款等項目、與高盛銀行合作先買後付的Apple Pay Later之後，Mark Gurman也預期蘋果將在Apple Card加入更多實用功能，例如協助使用者建立更好信用額度，同時將消費回饋轉換成更有價值優惠，藉此吸引更多人申請使用。

此外，Mark Gurman更建議蘋果將Apple Card服務轉變成更方便的數位化消費工具，其中包含可用於轉帳、收款，甚至提供更實惠的先買後付服務，並且讓Apple Card Cash能有更大彈性使用模式，例如可以使用在蘋果以外消費通路，或是直接作為現金使用。

至於包含結合數位金融、小額投資等應用，或許也會是蘋果日後考慮加入Apple Card的項目，藉此擴展金融市場佈局。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》