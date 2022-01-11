榮耀揭曉旗下首款螢幕可凹折手機Magic V 新版Magic UI 6.0同亮相

在先前進行諸多預告後，榮耀終於在今日 (1/10)揭曉旗下首款螢幕可凹折手機－Magic V，同時也揭曉新版Magic UI 6.0操作介面，透過MagicLive五大智慧引擎推動更直覺的互動體驗。

在Magic V設計中，闔上時的外側螢幕採21:9顯示比例、支援120Hz畫面更新率與100%DCI-P3廣色域表現的6.45吋開孔規格，攤開後的內側螢幕則採10:9顯示比例的7.9吋可凹折螢幕，對應90Hz畫面更新率與最高800nits亮度表現，本身更獲得IMAX Enchanced認證，同時也獲得HDR 10+與DTS X認證。

針對螢幕可凹折手機的耐用性，更標榜採用多曲面奈米微晶螢幕設計，讓外側螢幕可對應高達5倍抗摔表現，而機身則採用14.3mm厚度設計，懸浮水滴型鉸鍊設計更以213組元件構成，採用三重航太等級金屬打造，確保其輕量、耐用，標榜可對應20萬次凹折使用壽命，分別提供鈦空銀、燃橙色與亮黑色三款配色。

硬體規格則採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，搭配4750mAh電池電量、採雙電池元件設計，支援66W有線快充，可在15分鐘內充入50%電量。而相機部分，則分別採用內外4200萬畫素視訊鏡頭，主鏡頭則分別配置5000萬畫素、f/1.9光圈設計廣角鏡頭，以及5000萬畫素、f/2.0光圈光譜強化鏡頭，搭配5000萬畫素、f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，另外還包含一組8 x 8 dTOF雷射對焦系統，藉此提高影像拍攝對焦精準度。

而在安全使用體驗部分，Magic V更搭載獨立安全晶片，即使透過重刷韌體依然需要輸入密碼認證，甚至ROM儲存資料也會採全加密形式存放，另外更提供防止強制關機，以及可遠端鎖定SIM卡功能，讓使用者更容易找回遺失手機。

配合Magic V發表，榮耀此次也公布新版Magic UI 6.0操作介面，其中針對Magic V內外螢幕切換，以及螢幕凹折使用模式進行強化，同時也提昇螢幕分割畫面使用體驗，甚至也讓更多app支援內外螢幕切換使用，並且針對大尺寸顯示使用介面重新調整，而配合協作模式與PC端連動，更可直接透過PC鍵盤使用手機內容，或是讓手機螢幕作為PC延伸螢幕使用。

此外，新版Magic UI 6.0操作介面也透過YoYo桌面、Magic Live導入更多人工智慧協作及使用場景，更與微軟建立合作關係，讓榮耀手機能與Windows PC有更無縫連動使用模式。

Magic V將會推出12GB記憶體與256GB儲存容量，以及採12GB記憶體與512GB儲存容量兩種規格，建議售價分別為人民幣9999元與10999元，同時也推出不同保護殼配件，以及車充與車架配件，預計會從即日起開放中國市場預購，正式上市時間則是1月18日。

榮耀此次也公布新款Honor Watch GS 3智慧手錶，本身採44公克重量，提供精鋼材質錶身與圓形錶面設計，並且在錶框採用85%含金量的鍍金處理，支援心率、血氧與超過100種運動項目量測，支援雙頻衛星系統定位，以及充電5分鐘即可對應全天候使用電力的快充設計，建議售價則是人民幣1199元，同樣會從即日起開放中國市場預購。

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