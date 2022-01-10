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美國聯邦航空局公布50個機場名單 要求設置5G網路緩衝區塊

聯合新聞網 / 楊又肇

針對用於擴充5G網路頻寬的中頻段 (C Band)可能影響飛安的情況，AT&T及Verizon日前表示將會再次將啟用時間延後至1月19日，而美國聯邦航空局 (FAA)稍早也公布50個機場名單，將在這些機場設置緩衝區塊，避免電信業者用於擴充5G網路頻寬所使用中頻段產生影響。

目前包含運量較高的芝加哥歐海爾國際機場、奧蘭多國際機場、洛杉磯國際機場、舊金山國際機場，以及達拉斯沃斯堡國際機場，都被美國聯邦航空局列入必須設置緩衝區塊的名單內，藉此避免中頻段對飛機運作過程的儀器產生干擾，進而發生飛安問題。

AT&T及Verizon過去總計花費近700億美元取得中頻段使用權，藉此用於擴展現有5G網路服務，原訂在去年12月5日正次啟用，但後來因為美國聯邦航空局擔心中頻段可能對飛機產生影響，因此當時便將正式啟用時間延後至今年1月5日。

而美國聯邦航空局後續仍擔心中頻段會有潛在影響風險，因此仍希望電信業者能持續延後啟用擴展服務時程，直到確認中頻段不會造成影響，卻遭AT&T及Verizon拒絕，原因在於認為美國以外地區並未有任何因中頻段影響，導致產生飛安問題的情況出現。

不過，AT&T及Verizon稍早仍妥協將中頻段擴展服務時程，從1月5日延後至1月19日，讓美國聯邦航空局能有更多時間確認中頻段是否對飛行安全產生影響。在先前說明中，AT&T及Verizon也表示在未來6個月內，將不會在機場鄰近範圍建置新5G網路基地台

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

機場 美國 Verizon

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