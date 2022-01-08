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國小女兒只要iPhone...爸左思右想決定買它 網見「跳樓價」驚：賺爆了

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone 13示意圖。 蘋果提供
iPhone 13示意圖。 蘋果提供

國小生拿iPhone太早？一名男網友指出因為國小女兒想要拿iPhone，但他考慮許久後認為最新的iPhone 13、Pro系列都不適合她這個年紀使用，又湊巧在網上發現有廠商以超低價出售「iPhone展示福利機」，讓他心動想掏錢購買，但網友們反而一面倒直呼「國小生用iPhone不會太早嗎？」意外掀起話題。

這名網友在PTT發問，由於讀國小的女兒只想要iPhone，但他認為用iPhone 13「會顯得太高調，沒必要，而且遲早會被同學摔到」，而Pro系列則是「用不到高效能，反而浪費」，CP值高的SE系列又螢幕小對視力不好；然而，他在網路上發現iPhone 12（藍）64G「展示福利品」以1萬初價格出售，還送保固半年，好奇詢問「這款容量雖小，但對國小生應該夠用吧？」

文章曝光後，就有人留言直呼原PO撿到便宜，「買到血賺，可惜已經售完了」、「蘋果回收價12800元，當然買爆」、「手刀快衝！快缺貨了」。也有網友推薦「8 Plus感覺CP值最高」、「可以買二手8 plus～6s plus」、「這個價格可以買全新SE了」、「iPhone XS夠她玩了」。

不過，這篇貼文也意外引發網友議論「國小生就拿iPhone是否太早？」，有人就暗酸「人家國小拿iPhone，我出社會才拿...」、「拿iPhone去學校直接當女老大」、「國小就要哀鳳，厲害」、「從小培養用iPhone，長大出社會才不會被排擠」。

iPhone iPhone 13 4G iPhone 12 iPhone X

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