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vivo揭曉iQOO 9、iQOO 9 Pro 換上Snapdragon 8 Gen 1處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

接連有多家中國品牌業者公布旗下採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器的手機產品後，vivo稍早也宣布推出採用相同處理器的iQOO 9與iQOO 9 Pro。

兩款新機都是採用Snapdragon 8 Gen 1處理器，並且配置LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，此外也均配置4700mAh容量、支援120W有線快充設計的雙芯電池，螢幕則採用6.78吋、Full HD+或2K+解析度的平面三星E5等級AMOLED面板設計，支援最低30Hz與最高120Hz畫面更新率，觸控採樣率則可達360Hz，一樣透過與Pixelworks合作的影像晶片提昇相機拍攝效果。

而外觀部分，iQOO 9均採用AG玻璃材質設計的背蓋，而iQOO 9 Pro則額外提供皮革版本，分別提供黑色芳綸紋與橘色三角紋版本，另外也推出BMW M傳奇版本。

相機規格方面，iQOO 9採用1600萬畫素視訊鏡頭，主相機鏡頭則分別配置5000萬畫素、三星ISOCELL GN5感光元件設計的廣角鏡頭，以及採用1300萬畫素、三星ISOCELL 3L6 CMOS感光元件的超廣角鏡頭，以及1200萬畫素、Sony IMX663感光元件設計的人像鏡頭。

至於iQOO 9 Pro的相機規格則會以iQOO 9為基礎，額外加上微雲台設計提供光學防震拍攝效果。

作業系統則採用基於Android 12，並且換上日前對外公布的OriginOS Ocean操作介面。

iQOO 9將以人民幣3999起跳價格銷售，並且從即日起開放中國市場預購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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