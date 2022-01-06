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iPhone用久超耗電？內行提關掉「這功能」超省電：救我一命
現代人幾乎人手一支智慧型手機，但就算買了再好的手機，電池也會隨著使用年份漸漸老化，變得越來越耗電。對此便有一名抖音（TikTok）的百萬網紅卡達瑪（Kadama），於近日以iPhone為例，分享如何解決手機耗電的問題，而引起討論。
卡達瑪在影片中分享，若是手機APP一直在後台運行、不關閉，很有可能會造成手機耗電，因此便建議大家可以打開手機中的「設定」，尋找「一般」的選項，接著找到「背景APP重新整理」，並將這功能關閉，便可以避免APP在後台不斷重複運行，藉此減少電量耗盡的速度。
此外，他也分享另一個省電妙招，可以前往設定中的「電池」選項，開啟「最佳化電池充電」這功能，不僅能延長電池使用壽命，還能讓電池續航力保持更久。此文一出，便引起眾多果粉討論，「你救了我的命」、「謝謝，我在電池方面遇到了很多麻煩，但我希望這會有所幫助」。
實際上，蘋果軟體工程高級副總裁Craig Federighi曾透露，手機裡沒有在使用的程式都是處在待機狀態，並不會佔用手機內的資源，也自然不會有耗電的問題。
@kadama Ask me for a 🍪 #iphonehacks #iphonetricks #lifehacks #lifetipsshare ♬ FEEL THE GROOVE - Queens Road, Fabian Graetz
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