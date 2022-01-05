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realme推GT 2、GT 2 Pro 大電量、採用生物基環保材料手機背蓋

聯合新聞網 / 楊又肇

日前預告將推出的GT 2系列手機，稍早由realme正式揭曉GT 2與GT 2 Pro兩款機種，其中GT 2 Pro還會額外推出大師·紙及大師·森兩種版本，並且採用先前介紹的生物基環保材料手機背蓋。

其中，GT 2 Pro採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，以及由三星提供的6.7吋平面E4等級AMOLED螢幕，對應2K+解析度與120Hz畫面更新率，最高亮度可達1400 nits，並且對應10位元色與LTPO 2.0技術，而搭載的螢幕下指紋辨識功能還可一併檢測心率。

其他規格，則包含採用8GB或12GB記憶體，以及128GB、256GB及512GB儲存容量選項，電池容量則是5000mAh，支援65W有線快充。另外，機身內建NFC感應功能，則是透過三組天線提高500%感應範圍，讓手機支付等應用可以變得更方便，作業系統則採用基於Android 12的realme UI 3.0介面。

視訊鏡頭則採用3200萬畫素，主相機模組則分別採用5000萬畫素廣角鏡頭，採用Sony IMX766感光元件，以及同為5000萬畫素、採用三星ISOCELL JN1感光元件，並且對應150度拍攝視角的超廣角鏡頭，搭配可對應放大40倍效果的顯微鏡頭。

至於GT 2部分，則是將處理器換成Snapdragon 888，螢幕也改為6.62吋設計，但依然採用三星E4等級平面AMOLED螢幕，解析度則調整為Full HD+，一樣支援120Hz畫面更新率，儲存容量則比GT 2 Pro少了512GB儲存容量選項，電池容量一樣採5000mAh，並且支援65W有線快充。

而視訊鏡頭部分則調整為1600萬畫素，主相機廣角鏡頭一樣採5000萬畫素、Sony IMX766感光元件設計，但廣角鏡頭拍攝視角則調整為119度，另外也搭載一組微距鏡頭。

realme預計從即日起開放中國市場預購GT 2與GT 2 Pro，建議售價分別從人民幣2599元與3699元起跳。

另外，realme更規劃推出GT Neo 2《七龍珠》特別版，其中在機身背蓋加入悟空的橘色道服視覺設計，盒裝更分別以悟空，以及超級賽亞人2與超級賽亞人3狀態呈現，特別的是更將退卡針設計成四星球造型，並且附上龍珠雷達、膠囊、地球版神龍卡片，以及悟空與貝吉達、弗利沙、賽魯、磨人普烏對決場景卡片等配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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