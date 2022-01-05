三星終揭曉傳聞許久的Galaxy S21 FE 將在1月11日開放銷售

先前有不少消息提前曝光的Galaxy S21 FE，終於由三星在CES 2022展前正式揭曉，並且確認將在美國西岸時間1月11日開始透過三星官網、電信通路，以及零售通路提供銷售，而三星稍早也在台灣官網公布此款手機，因此確認將會在台灣市場推出。

而處理器規格部分，三星表示將會針對不同市場提供差異化版本，意味可能跟Galaxy S21系列一樣區分Qualcomm及三星處理器規格。

至於硬體部分，Galaxy S21 FE也如先前傳聞確定採用6.4吋、Full HD+解析度Dynamic AMOLED 2X螢幕，支援120Hz畫面更新率，以及240Hz觸控反應率，另外也加入可自動降低藍光比例的護眼模式，本身則採用光學螢幕下指紋辨識功能，並且支援IP68等級防塵防水。

記憶體則提供6GB或8GB規格，儲存容量則提供128GB或256GB設計，電池容量為4500mAh，支援25W有線快充與15W無線充電，本身也支援反向無線充電分享功能。而相機則採用1200萬畫素、f/1.8光圈廣角鏡頭，搭配1200萬畫素、f/2.2光圈與123˚拍攝視角的超廣角鏡頭，另外則配置800萬畫素、f/2.4光圈、支援最高30倍變焦的長焦鏡頭，視訊鏡頭則採3200萬畫素、f/2.2光圈與81˚拍攝視角。

配色部分，Galaxy S21 FE分別提供橄欖綠、石墨黑、薰衣紫、幻影白四款配色，另外跟Galaxy S21系列一樣取消在原廠盒裝提供USB充電器，盒裝也採用薄型設計。

至於建議售價部分，目前台灣地區尚未公布具體售價，但從美國市場售價為699美元，香港市場售價則是5598港元情況來看，預期台灣市場售價應該會控制在新台幣2萬元上下。

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