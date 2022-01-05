首款螢幕可凹折手機Magic V外觀曝光後 榮耀證實這天正式發表

聯合新聞網 / 楊又肇

日前公布旗下首款螢幕可凹折手機Magic V部分外觀後，榮耀稍早也確認將在1月10日晚間7點30分揭曉此款新機。

在先前透露消息中，Magic V確認採向內折合設計，亦即類似三星Galaxy Z Fold系列機種使用模式。另外，在螢幕折合時，一樣也會採用水滴般讓螢幕兩側緊密貼合，而折合後同樣可維持一般手機形式使用體驗，視訊鏡頭則採開孔形式設計。

另外，榮耀也透露內側螢幕攤開時，將會維持一片平坦，並且標榜機身維持輕薄。至於硬體部分則預期採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，外側螢幕採用6.5吋，而內部折合螢幕則可攤開為8吋。

從稍早榮耀公布實機圖像，更可看見背蓋採用直向紋路設計，主相機模組則採用相當特殊造型設計，但具體細節應該還是會等正式發表，或是接下來的預熱內容中陸續公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

可凹折手機 榮耀 鏡頭 螢幕

延伸閱讀

Qualcomm強調未來以Snapdragon處理器統一技術藍圖 推動多元產業成長

聯發科「天璣9000」效能、功耗評測出爐 狠甩高通S8 Gen1

OPPO證實明年1月揭曉旗艦手機一加10 Pro 傳採Snapdragon 8 Gen 1處理器

小米12/28揭曉三款新機 小米12、小米12 Pro搭載Snapdragon 8 Gen 1處理器

相關新聞

與蘋果拚場 三星推699美元起跳的S21低階手機

南韓三星電子公司周一在美國拉斯維加斯舉行的消費性電子展（CES）推出Galaxy S21智慧手機的低階版S21 FE 5...

榮耀首款折疊螢幕旗艦手機Magic V 10日發布

摺疊螢幕手機市場再添加新挑戰者，榮耀4日官方宣布，將於10日發布首款折疊螢幕旗艦手機Magic V ，整體機身採用左右對...

因應後疫情需求 美國華盛頓州新法要求房屋出售時必須說明能否申請網路寬頻服務

隨著新型冠狀病毒疫情持續影響，使得越來越多人必須維持遠距辦公，或是透過線上學習方式延續學業，因此在美國華盛頓州自2022年1月1日起生效的法令中，將要求所有在華盛頓州境內的房屋賣家，必須清楚說明其銷售房屋是否能申請網路寬頻服務，以及可選擇網路服務供應商等細節。

美國電信業者表明不會再延後以中頻段擴充5G網路計畫 但會避開機場鄰近範圍

對於美國航空協會近期要求FCC延後批准在美國機場周圍建置5G網路基地台，美國電信業者AT&T與Verizon在稍早做出回應中，表明將拒絕美國聯邦航空局及運輸部在1月5日之後延後推出以中頻段 (C Band)擴充的5G網路服務，但會妥協於未來6個月內不在機場鄰近範圍建置新5G網路基地台。

舊時代的回憶…舊款「黑莓機」作業系統 明起終止服務

加拿大通信品牌「黑莓公司」(BlackBerry)宣布，2022年1月4日起將不再提供黑莓機BlackBerry OS作...

iPhone 14最新渲染圖曝光 剪掉瀏海、擁4顆後鏡頭

近日外媒曝光iPhone 14系列渲染圖，根據最新情報顯示，iPhone 14可能「剪掉瀏海」，改將前鏡頭隱藏在螢幕下方，讓螢幕大小成為歷代之最，此外新系列也可能擁有「四顆鏡頭」，影像清晰度將大幅提升。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。