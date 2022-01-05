首款螢幕可凹折手機Magic V外觀曝光後 榮耀證實這天正式發表

日前公布旗下首款螢幕可凹折手機Magic V部分外觀後，榮耀稍早也確認將在1月10日晚間7點30分揭曉此款新機。

在先前透露消息中，Magic V確認採向內折合設計，亦即類似三星Galaxy Z Fold系列機種使用模式。另外，在螢幕折合時，一樣也會採用水滴般讓螢幕兩側緊密貼合，而折合後同樣可維持一般手機形式使用體驗，視訊鏡頭則採開孔形式設計。

另外，榮耀也透露內側螢幕攤開時，將會維持一片平坦，並且標榜機身維持輕薄。至於硬體部分則預期採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，外側螢幕採用6.5吋，而內部折合螢幕則可攤開為8吋。

從稍早榮耀公布實機圖像，更可看見背蓋採用直向紋路設計，主相機模組則採用相當特殊造型設計，但具體細節應該還是會等正式發表，或是接下來的預熱內容中陸續公布。

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