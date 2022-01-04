因應後疫情需求 美國華盛頓州新法要求房屋出售時必須說明能否申請網路寬頻服務

隨著新型冠狀病毒疫情持續影響，使得越來越多人必須維持遠距辦公，或是透過線上學習方式延續學業，因此在美國華盛頓州自2022年1月1日起生效的法令中，將要求所有在華盛頓州境內的房屋賣家，必須清楚說明其銷售房屋是否能申請網路寬頻服務，以及可選擇網路服務供應商等細節。

不過，此項規定僅要求房屋出售時，必須註明是否能申請網路寬頻服務等資訊，但並未強制要求說明房屋所在地點能申請網路寬頻服務對應速度、穩定性等細節。

除了必須清楚說明網路寬頻可申請使用狀況，華盛頓州新法更要求房屋出售時也必須清楚標示屋內管線，以及內部結構缺陷等細節，以利購買房屋者能更清楚了解屋況，以及日後實際使用可能面臨問題。

而要求在房屋出售時必須清楚說明網路寬頻服務可使用情況，事實上也反應後疫情時代中，網路服務對於人們生活的重要性，尤其在新型冠狀病毒持續影響下，許多人們的工作、學習，甚至生活娛樂與消費都與網路息息相關。

但以目前美國不少地區仍面臨網路資源不平均情況，甚至仍有數百萬名美國境內居民所住地點仍無法順利連接網路，或是雖然有網路，整體速度卻不高的情況，而這也是目前美國政府希望改善情況之一，在先前提出解決方案中，更承諾投入650億美元擴展網路寬頻服務建置。

而包含Google、Facebook (Meta)、SpaceX等業者，目前也希望透過各類方式設法改善上網資源不均問題，讓更多使用者都能順利上網。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》