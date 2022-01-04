美國電信業者表明不會再延後以中頻段擴充5G網路計畫 但會避開機場鄰近範圍

對於美國航空協會近期要求FCC延後批准在美國機場周圍建置5G網路基地台，美國電信業者AT&T與Verizon在稍早做出回應中，表明將拒絕美國聯邦航空局及運輸部在1月5日之後延後推出以中頻段 (C Band)擴充的5G網路服務，但會妥協於未來6個月內不在機場鄰近範圍建置新5G網路基地台。

依照AT&T與Verizon回應說明，認為延後佈署以中頻段擴充的5G網路服務，將影響旗下用戶使用服務權益，同時也認為將相關安全監督交由美國聯邦航空局負責，將可能讓5G網路服務擴展建置進度大幅延後。

因此，AT&T與Verizon同意未來6個月內不會在機場鄰近範圍建置新5G網路基地台，但前提是美國聯邦航空局及運輸部不會透過其他方式干預以中頻段擴展5G網路服務的計畫。

但在當前認知下，美國聯邦航空管理局擔心中頻段可能會對飛航設備造成影響，因此要求AT&T與Verizon延後以中頻段擴充現有5G網路服務，而美國航空協會後續則是向美國聯邦通信委員會 (FCC)提出緊急要求，要求延後在機場周圍建置新5G網路基地台，直到可以證明無線基地台訊號不會對飛航儀器產生影響。

不過，在先前AT&T與Verizon表態中，雖然配合延後在機場周圍建置5G網路基地台，但強調目前在全球已經將中頻段投入商用的地區，並未傳出因為中頻段干擾形成飛安問題的情況，同時也說明預計在明年7月6日讓中頻段頻譜資源恢復正常運作，除非有更進一步證據凸顯中頻段運作與飛安問題有關。

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