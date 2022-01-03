NTT透露 將在2025年大阪世界博覽會公布實驗性6G網路技術

日前已經透露將在2022年1月初揭曉旗艦手機一加10 Pro，同時目前官網也開放預約此款手機之後，網路論壇悄悄流出一張疑似官方預告內容，其中說明一加10 Pro將會在1月11日下午2點動外揭曉，並且確認搭載哈蘇鏡頭設計。

2022-01-03 11:18