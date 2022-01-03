NTT透露 將在2025年大阪世界博覽會公布實驗性6G網路技術
日本電信業者NTT透露，將在2025年舉辦的大阪世界博覽會上公布旗下實驗性質的6G網路技術。
目前NTT已經著手規劃6G網路相應技術設施，預計會在下一個財年間對外公布，並且預期加速讓6G網路技術商業化。
NTT計畫以旗下自主研發的光傳輸技術作為下一代6G網路標準，同時也希望能成為國際通用技術規格，因此計畫擴大與日本境內，以及境外業者合作，並且從研發階段就持續與日本，以及美國、歐亞企業進行技術、經驗分享，同時也有不少合作展開。
在先前對外說明中，NTT展示以磷化錮 (InP,Indium phosphide)化合物半導體技術，在實驗室環境打造因應6G網路使用需求傳輸晶片，其中透過300GHz頻段實現高速無線傳輸，在16QAM形式下達成符合6G網路預期速度－100Gbps。
除了NTT，包含三星、LG+、KDDI、Ericsson、聯發科等業者也均開始布局6G網路技術，而包含蘋果、Intel、Google等美國業者更共同組成聯盟，希望能在接下來的6G網路技術發展取得更大優勢，並且在技術上取得主導權。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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