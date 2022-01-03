旗艦手機「一加10 Pro」官方宣傳圖流出？ 傳可能在1月11日發表

日前已經透露將在2022年1月初揭曉旗艦手機一加10 Pro，同時目前官網也開放預約此款手機之後，網路論壇悄悄流出一張疑似官方預告內容，其中說明一加10 Pro將會在1月11日下午2點動外揭曉，並且確認搭載哈蘇鏡頭設計。

而機身似乎將區分黑色與綠色款式，背面主相機模組也以類似三星在Galaxy S21系列使用的一體成形金屬外框設計，邊緣更標示哈蘇品牌字樣，分別配置三組鏡頭。

硬體規格方面，一加10 Pro螢幕規格將採用2K解析度、120Hz畫面更新率的LTPO OLED顯示面板，機身則對應80W有線快充，以及支援50W無線快充，作業系統則採用基於Android 12的ColorOS 12操作介面，處理器沒意外的話，將會採用Qualcomm snapdragon 8 Gen 1。

不過，目前OPPO或一加都尚未對外公布一加10 Pro實際發表時間，因此目前在網路論壇流傳的圖像內容也有可能是偽造。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》