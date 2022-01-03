美國航空協會要求FCC再次延後批准在美國機場周圍建置5G網路基地台

先前美國聯邦航空管理局(FAA)擔心作為未來5G網路頻譜擴充使用的中頻段(C Band)可能會對飛航設備造成影響，因此AT&T與Verizon均宣布配合將中頻段應用計畫延後至明年1月5日以後執行，而美國航空協會稍早則是向美國聯邦通信委員會 (FCC)提出緊急要求，要求延後在機場周圍建置新5G網路基地台，直到可以證明無線基地台訊號不會對飛航儀器產生影響。

包含達美航空、聯合航空、聯邦快遞、UPS、西南航空、美國航空等11家航空客運業者及貨運業者共同聲明，希望美國聯邦通信委員會能延後批准在達拉斯、紐約、芝加哥、舊金山等交通繁忙機場周圍建置5G網路基地台，直到可以證明無線基地台訊號不會對飛航儀器產生影響。

依照聲明內容表示，美國航空協會認為美國聯邦通信委員會並未給予合理分析現實情況，以及提出適合解決當前航空可能面臨問題的方法，因此希望再次延後批准電信業者在機場周圍建置5G網路基地台的申請。

而若美國聯邦通信委員會未在1月3日以前提出具體做法，美國航空協會將會透過訴諸法律形式，透過法院介入干預，甚至也有航空業者提出移轉或取消可能受影響的航班，因此可能將使數十萬名美國境內旅客造成影響。

不過，在先前AT&T與Verizon表態中，雖然配合延後在機場周圍建置5G網路基地台，但強調目前在全球已經將中頻段投入商用的地區，並未傳出因為中頻段干擾形成飛安問題的情況，同時也說明預計在明年7月6日讓中頻段頻譜資源恢復正常運作，除非有更進一步證據凸顯中頻段運作與飛安問題有關。

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