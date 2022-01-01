聽新聞
test
0:00 / 0:00
BlackBerry手機不再提供軟體更新 無法再使用電話、訊息等基本功能
過去曾在智慧型手機市場叱吒風雲的BalckBerry，隨著稍早確定從2022年1月4日之後不再提供BlackBerry 7.1 OS與更早版本，以及包含BlackBerry 10與BlackBerry PlayBook OS 2.1，以及早期版本更新，意味使用這些作業系統版本的BlackBerry裝置，透過一般無線通訊網路連接時，將不再保證其資料安全性。
雖然現行BlackBerry裝置依然可以繼續開機運作，但包含電話、訊息、緊急電話等基本功能都不能再使用，而透過行動上網、Wi-Fi傳輸，以及其他BlackBerry相關服務app也將無法繼續使用，原因在於BlackBerry端將終止相關安全加密服務，意味過往BlackBerry手機所創下輝煌歷史，終於將落幕。
在2016年時，當時因為諸多智慧型手機品牌興起，使得BlackBerry面臨不少競爭壓力，因此最終決定捨棄硬體業務，全面轉向軟體業務發展。而原有手機硬體設計與製造，則是透過品牌授權TCL方式繼續生產。
不過，BlackBerry在2020年2月時宣布終止與TCL合作，但後續宣布與位於美國德州的新創公司Onward Mobility合作授權，讓BlackBerry手機產品得以延續生產，但少了BlackBerry相關軟體技術支援，顯然已經只剩下情懷。
因此對於許多過去長期使用BlackBerry手機的忠實使用者來說，BlackBerry手機發展歷史終於落幕。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言