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BlackBerry手機不再提供軟體更新 無法再使用電話、訊息等基本功能

聯合新聞網 / 楊又肇

過去曾在智慧型手機市場叱吒風雲的BalckBerry，隨著稍早確定從2022年1月4日之後不再提供BlackBerry 7.1 OS與更早版本，以及包含BlackBerry 10與BlackBerry PlayBook OS 2.1，以及早期版本更新，意味使用這些作業系統版本的BlackBerry裝置，透過一般無線通訊網路連接時，將不再保證其資料安全性。

雖然現行BlackBerry裝置依然可以繼續開機運作，但包含電話、訊息、緊急電話等基本功能都不能再使用，而透過行動上網、Wi-Fi傳輸，以及其他BlackBerry相關服務app也將無法繼續使用，原因在於BlackBerry端將終止相關安全加密服務，意味過往BlackBerry手機所創下輝煌歷史，終於將落幕。

在2016年時，當時因為諸多智慧型手機品牌興起，使得BlackBerry面臨不少競爭壓力，因此最終決定捨棄硬體業務，全面轉向軟體業務發展。而原有手機硬體設計與製造，則是透過品牌授權TCL方式繼續生產。

不過，BlackBerry在2020年2月時宣布終止與TCL合作，但後續宣布與位於美國德州的新創公司Onward Mobility合作授權，讓BlackBerry手機產品得以延續生產，但少了BlackBerry相關軟體技術支援，顯然已經只剩下情懷。

因此對於許多過去長期使用BlackBerry手機的忠實使用者來說，BlackBerry手機發展歷史終於落幕。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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