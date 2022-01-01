BlackBerry手機不再提供軟體更新 無法再使用電話、訊息等基本功能

iPhone 在二手市場中一直都還蠻保值的，就算要把使用過的 iPhone 賣出，只要狀況不錯且機種不舊，基本上都還能擁有普遍賣家能接受的二手價。不過在賣出 iPhone 前，或將你的舊 iPhone 轉送給朋友或家人用時，另外一件很重要的事情，就是要好好重置你的手機，避免個資洩漏，來看看在將 iPhone 賣掉、送人或換購前，有哪六點需要留意的事項

2021-12-30 15:53