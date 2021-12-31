Counterpoint：銷量同比暴增831% realme成三季度增長最快的 5G 智能手機品牌

當地時間12月29日，調研機搆Counterpoint發佈的報告稱，2021年第三季度，realme成爲全球增長最快的5G安卓智能手機品牌。報告期內，全球5G智能手機銷量同比增長121%，而realme的5G智能手機銷量同比增長達831%。

2021 年第三季度全球 5G 智能手機銷量

報告稱，這一快速增長幫助realme連續第二個季度保持全球5G安卓智能手機銷量的第六位。

分區域來看，realme 的大部分增長來自中國、印度和歐洲。Counterpoint高級分析師Varun Mishra指出， realme的5G智能手機在印度銷量同比增長達9519%，在所有地區中增速最高。

「對於一個尚未部署5G網絡的國家來說，這一增長尤其引人注目。」 Varun Mishra補充道。

其次，realme 在中國的5G智能手機銷量同比增長830%，是中國增長最快的5G智能手機品牌之一。此外，realme的5G智能手機銷量第三高的增長來自歐洲。

Varun Mishra 表示，「隨著5G的推廣速度加快，realme 在新興市場也爲其未來發展做好了準備。但在5G帶來的大機遇麪前，對所有手機制造商而言，性價比和可用性將至關重要。」