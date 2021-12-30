手動刪除是大忌！賣掉舊iPhone之前 你不能不知道的6件事

以防個資或是秘密外洩（左手背拍右手心）

iPhone 在二手市場中一直都還蠻保值的，就算要把使用過的 iPhone 賣出，只要狀況不錯且機種不舊，基本上都還能擁有普遍賣家能接受的二手價。不過在賣出 iPhone 前，或將你的舊 iPhone 轉送給朋友或家人用時，另外一件很重要的事情，就是要好好重置你的手機，避免個資洩漏，來看看在將 iPhone 賣掉、送人或換購前，有哪六點需要留意的事項

一、備份舊 iPhone 並登出 Apple ID

在把舊 iPhone 賣掉前，除了要將個人資訊從舊 iPhone 上移除之外，別忘了把舊手機的資料傳到新裝置上來進行備份，在轉移資料後，也記得要在舊 iPhone 上把你的 Apple ID 登出，這邊要注意的是，如果你已經使用 Apple ID 來登入 iCloud 的話，千萬不要手動刪除聯絡人、行事曆、照片、備忘錄或其他 iCloud 資訊喔，因為這麼做這些東西就會直接從 iCloud 和所有已登入 iCloud 的裝置中刪除了

二、 iCloud 及 iTunes、App Store 也要記得登出

再來，就是也要把 iCould 和 iTunes、App Store 一併登出。路徑如下：到 iPhone 中的「設定」>>點選「姓名」，向下捲動後再選擇「登出」。接著輸入你的 Apple ID 密碼並點一下「關閉」即可

三、如果你有 Apple Watch 的話，請記得與舊 iPhone 取消配對

取消 Apple Watch 與 iPhone 配對的方式有兩種。一為直接從 iPhone 的 Apple Watch App 上，點選你的手錶旁邊的ⓘ，並選擇「取消配對 Apple Watch」。方法二是在 Apple Watch 上點選「設定」>>「一般」，並選擇「重置」>>「清除所有內容與設定」

那如果你的 Apple Watch 是 LTE 版本的話，則會需要再選擇要保留或移除行動方案，若要讓 Apple Watch 與 iPhone 再次配對，就選「保留方案」，相反的，如果不想讓 Apple Watch 與 iPhone 再次配對的話，就選擇「移除方案」就可以了

四、取消註冊 iMessage（如果要改用 Android 手機的話）

為了避免換機後收不到簡訊，在售出舊 iPhone 之前也記得從「設定」>>「訊息」，並將 iMessage 關閉

五、清除所有舊 iPhone 上的內容和設定

做到這裡，大致上該登出的都登出了，該取消配對的也取消了之後，接著返回舊 iPhone 上的「設定」>>「一般」，並選擇「移轉或重置裝置」>>「清除所有內容和設定」，來刪除手機上的所有資料。如果系統要求你要提供裝置密碼，或「取用限制」的密碼，只要輸入密碼再點一下「清除裝置」即可

六、從信任裝置列表中，移除即將賣掉或送人的舊 iPhone

最後一點，就是要從信任裝置列表中，移除即將售出的舊手機。有兩個以上蘋果裝置的人應該都有印象，當你在一個新的裝置上登入 Apple ID 後，系統一定會跳出詢問你是否信任這個新裝置的通知，那現在要把舊手機賣掉前，也別忘了從「設定」>>「姓名」，點選裝置名稱，並將它從信任裝置列表中移除

以上就是六點將 iPhone 賣掉或送人前，可以注意的事項，提供給之後有想賣掉二手 iPhone 的獺友們當個參考，不過當然要阻止資料外流的最好方法，除了不要讓手機輕易的離開你的視線，也會建議大家不要把手機賣掉或送人使用會比較保險一點！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》