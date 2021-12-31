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聯想證實正著手打造RAZR品牌第三款螢幕可凹折手機

聯合新聞網 / 楊又肇
▲更新加入5G連網功能的新款Moto RAZR 5G
▲更新加入5G連網功能的新款Moto RAZR 5G

接連以RAZR品牌推出兩款螢幕可凹折手機後，Motorola證實目前已經著手打造第三款機種，但目前尚未透露具體上市時間，以及具體細節。

先前已經有消息指稱Motorola已經著手打造新一代螢幕可凹折手機，而稍早更由聯想中國區手機業務總經理陳勁對外透露，第三款RAZR螢幕可凹折手機將採用更好的處理器，以及更容易使用的操作介面，同時整體外觀也會重新調整。

不過，目前此款手機仍處於相當初期設計階段，因此可能還是會有相關細節、規格變動情況，但聯想方面並未透露此款手機預計在何時對外公布。

相較先前推出的Moto RAZR與Moto RAZR 5G，兩者均採用相同直向凹折設計，整體外觀、使用介面幾乎大同小異，但後者額外加上5G連網功能，而接下來預計推出的第三款螢幕可凹折機種，或許會加入不同設計元素。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

可凹折手機 聯想

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