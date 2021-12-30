OPPO下一款旗艦手機可能跳過「4」 將以Find X5為稱

聯發科日前公布天璣9000處理器時，曾透露OPPO將有一款旗艦手機產品採用此處理器設計，而相關消息指出此款旗艦手機將以Find X5為稱，而非Find X4。

在今年推出的Find X3名稱之後，之所以跳過數字「4」的命名方式，或許是與避諱較負面的諧音有關，但目前還無法確認OPPO是否確定將下一款旗艦手機定名為Find X5，畢竟OPPO過去在Reno系列手機也曾推出以Reno 4為稱的產品，因此依然有可能推出以Find X4命名的手機。

而從先前說法顯示，Find X5預期也會以系列機種形式推出，其中更包含搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器的Find X5 Pro，同時在海外市場也可能推出不同的衍生機種。

另外，從先前INNO Day 2021活動中，OPPO分別揭曉以台積電6nm製程打造的自製NPU—MariSilicon X，搭配新款伸縮變焦鏡頭模組設計，預期將可讓新機拍攝效果大幅提升。

至於新款Find X系列手機，預計最快會在明年第一季內問世，但目前暫時還沒有具體消息。

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