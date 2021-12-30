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榮耀公布螢幕可凹折手機Magic V外觀 類似三星Galaxy Z Fold

聯合新聞網 / 楊又肇

日前證實將推出名為Magic V的螢幕可凹折手機後，榮耀很快地透過官方微博頁面公布此款螢幕可凹折手機外觀。

其中，Magic V將採向內折合設計，亦即類似三星Galaxy Z Fold系列機種使用模式。

從影片中透露細節，顯示螢幕在折合時，一樣也會採用水滴般讓螢幕兩側緊密貼合，而折合後同樣可維持一般手機形式使用體驗，視訊鏡頭則採開孔形式設計。另外，榮耀也透露內側螢幕攤開時，將會維持一片平坦，並且標榜機身維持輕薄。

在先前消息中，Magic V將採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，外側螢幕採用6.5吋，而內部折合螢幕則可攤開為8吋。

而榮耀執行長趙明日前受訪時，更強調Magic V採用市面上最完整結構設計，並且會是市面上最好看的螢幕可凹折手機，同時也在內外螢幕切換使用體驗最佳化，並且在軟體介面設計做了大幅調整，讓使用者能以更直覺方式使用螢幕可凹折手機。

不過，目前榮耀目前尚未確定Magic V正式對外發表時間，但有可能會選在明年1月初公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

榮耀 可凹折手機

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