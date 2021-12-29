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realme再推大電量王者手機 realme C11 2021超值登場

聯合新聞網 / 楊又肇

realme再次宣布推出另一款5000mAh大電量王者手機realme C11 2021，其中售價僅新台幣3990元，背蓋設計則延續realme一貫潮玩理念，並且以抽象繪畫大師Piet Cornelies Mondrian的幾何畫作做為靈感，透過簡易線條和紋理的差異，呈現幾何藝術簡約大方魅力。

realme C11 2021具備5000mAh大電量，待機最長可達43天，同時支援反向充電，還可開啟超級省電模式，透過降低後台應用程式的用電量，有感延長電池續航力。

規格方面，realme C11 2021採6.5吋迷你水滴全尺寸螢幕，以89.5%螢幕佔比設計，帶來近乎全螢幕觀看體驗，本身具備獨立三卡槽設計，支援雙nano-SIM卡和micro SD記憶卡配置，最高可額外擴充至256GB。鏡頭則搭配800萬AI智慧鏡頭和500萬AI自拍鏡頭。

配色部分則提供鋼鐵灰和湖水藍兩款配色，建議售價為新台幣3990元，將從2022年1月1日透過全台線下通路，包含realme品牌專櫃、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大和台灣之星體驗銷售，而realme網路商店和電商合作平台也將於一月陸續上架販售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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