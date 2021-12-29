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雙尺寸、雙旗艦Xiaomi 12系列亮相 入門款Xiaomi 12X也順勢登場

聯合新聞網 / 楊又肇

在日前預告後，小米終於揭曉搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器的Xiaomi 12系列，分別推出採6.28吋的Xiaomi 12，以及採6.73吋設計的Xiaomi 12 Pro，另外則是推出採用Snapdragon 870處理器，並且定位入門旗艦的Xiaomi 12X。

Xiaomi 12採用180公克、8.16mm厚度設計，背蓋則提供玻璃與皮革兩種材質，而Xiaomi 12 Pro重量則在204公克，厚度則與Xiaomi 12相同，配色則均提供黑色、藍色、紫色，以及採用皮革材質的綠色款式。

面板部分，Xiaomi 12採用TCL旗下華星光電提供的Full HD+解析度AMOLED螢幕，亮度可達1100 nits，支援120HZ畫面更新率等規格，而Xiaomi 12 Pro則採用三星提供、支援第二代LTPO技術的E5等級AMOLED螢幕，最高亮度可達1500 nits，同樣支援最高120Hz畫面更新率，解析度則對應2K規格。

兩款手機均採用中央置頂設計的開孔鏡頭，對應3200萬畫素規格。而Xiaomi 12的主鏡頭採用Sony IMX766感光元件、對應5000萬畫素的廣角鏡頭，搭配1300萬畫素超廣角鏡頭，以及50mm長焦鏡頭，至於Xiaomi 12 Pro則率先採用Sony IMX707感光元件，同樣對應5000萬畫素，但感光元件面積增加至1/1.28吋，另外則採用三星提供ISOCELL JN1感光元件設計的超廣角及2倍光學變焦鏡頭。

另外，對焦部分則採用源自小米四足機器人CyberDog搭載的CyberFocus萬物追焦技術，藉此對應更快對焦速度。

電池方面，Xiaomi 12以鈷酸鋰材質打造4500mAh容量電池，可在高密度下維持低溫充電，在有線及無線快充情況下，分別可對應67W與50W充電效率，並且支援10W反向無線充電。而Xiaomi 12 Pro則採用小米自製晶片澎湃P1，藉此在相同容積、充電規格放入容量更大的電池，因此也讓電池容量增加至4600mAh，支援120W有線快充、50W無線快充，以及10W反向無線充電，更可相容QC4.0、QC3.0、PD3.0等充電協議。

除了Xiaomi 12與Xiaomi 12 Pro，小米此次也同步揭曉定位入門旗艦的Xiaomi 12X，基本上可視為簡化版本的Xiaomi 12，不僅將處理器更換，同時更去除相機攝影運算功能與無線充電設計。

而此次推出的新機均換上先前預告的MIUI 13，其中加入諸多穩定性改善，以及臉部識別驗證保護，另外也加入拍攝證件時自動加上浮水印，以及防電話詐騙等功能，並且增加全新MiSans字型。至於對應平板使用部分，更讓多款app在平板使用情境以最佳化形式運作，另外也加入可讓app內容能在手機、平板、PC、手錶之間連動使用的妙享中心。

Xiaomi 12預計從即日起開放中國市場預購，預計在12月31日正式出貨，提供8GB、12GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量版本，建議售價則從人民幣3699元起跳，而Xiaomi 12 Pro建議售價則從4699元起跳，開放預購與上市時間跟Xiaomi 12一樣，記憶體與儲存容量配置規格也採相同設計。而Xiaomi 12X同樣也從即日起開放預購，建議售價則是從人民幣3199元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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