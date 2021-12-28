iPhone掃描文件、計算機等10個實用小技巧 你都會了嗎？

果粉必知！

使用 iOS 系統的獺友們真的都有了解 iPhone 裡隱藏的小功能嗎？由外媒《Apple Support》分享出 10 個iPhone 實用小技巧，一起來看看有哪些吧！

技巧一：計算機上數字刪減

在第一次使用 iPhone 的計算機時，每次都會為了數字打錯去重新加減數字，但其實更動數字很簡單！只要輕左滑或是右滑就能夠刪除錯誤的數字啦～在計算機上另一個功能則是，長按數字就可以複製，可以直接把計算好的金額複製下來就不用怕打錯嘍！

（圖片來源：Apple Support）

技巧二：Messages 連結的釘選

iPhone 裡面的 Messages 其實有很多隱藏小功能哦！像是在對話中的一些重要資訊，可以使用釘選，釘選的內容也可以加入至 widgets 版面，可以更方便的提醒自己，這樣就不會漏掉一些重要的訊息唷！

（圖片來源：Apple Support）

技巧三：桌面小工具的應用

widgets 這個功能滿意外的發現很少人在使用，但其實 widgets 能針對版面的歸類收納做到很好的應用，簡單來說就是可以幫助畫面更簡潔，也能自行設定經常使用的快捷選項

▼ 按下編輯主畫面，就能將兩個 widgets 合併成一個，可以將同性質的工具放在一起哦！最多一次能合併 10 個 widgets

技巧四：一次儲存多張照片放入相簿

接下來這個小技巧，編輯個人覺得非常實用！如果在同一個網頁上要複製多張照片，可以長按照片並拉到右下角，選取完後打開相簿丟進去，就能看到相片移到相簿裡了

技巧五：替代文字

有時候在急忙時，會想輸快速的輸入一些常用的訊息，可以利用「替代文字」就能夠辦到嘍！從一般＞鍵盤>替代文字進去設置，去增加常用的字詞，只要打出關鍵字 iPhone 就會自動跳出你所設定的字詞

技巧六：鎖定畫面右滑即可拍照

這個功能應該是iPhone原本的設定，在主畫面只要向右滑就能馬上開啟相機模式，精彩畫面不漏拍！

技巧七：掃描文件功能

只要在備忘錄中選取「掃描文件」就會由相機自動偵測文件的位置，掃描完成的文件就會出現在備忘錄上，而且畫質上還滿清晰的唷！

技巧八：原況文字 Live Text

有更新至 iOS 15 的獺友們應該都會無意間發現這個小功能，iPhone 所內建的 Live Text 能即時性掃描文件並轉成文字檔，而且幾乎沒有錯字！步驟也非常容易，開啟相機>對準要掃描的文字內容＞選定好並複製文字到備忘錄，非常推薦可以試試看

技巧九：跳回第一張照片

經常想要找比較之前的照片都要花一點時間，但其實有更快的方式～就是在相簿最上方輕點兩下，就會自動幫你跳回最前面的照片哦！

（圖片來源：Apple Support）

技巧十：快速搜尋功能

如果需要快速搜尋，可以在鎖屏或是主畫面往下拉，就能快速搜尋需要的內容了

（圖片來源：Apple Support）

這 10 個技巧有些應該算是大家滿熟悉的，但有幾項是更新成 iOS 15 後才有的小功能，像是原況文字（Live Text）編輯個人覺得非常方便，能迅速文件內容轉成文字檔，可以節省許多輸入文字的時間！超級讚啦～快拿起手機試試看吧😉

（資料來源：Apple Support）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》