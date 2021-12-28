市調統計僅65％的iPhone用戶更新到iOS 15 是蘋果出問題了嗎？

Apple 蘋果在 2021 年 9 月推出 iOS 15 正式版更新，按照往例來說 Apple 蘋果使用者大部分會在短時間內升級到最新系統，然而這次卻是相反。根據追蹤分析平台 Mixpanel 調查，截至 2021 年 12 月 20 日截止，僅 65.25% 的使用者升級到 iOS 15 作業系統。

外媒《Cult of Mac》表示，iOS 14 在美國時間 2020 年 9 月 16 日發布更新後一個月內已經有超過 50% 使用者更新，而至 2020 年 12 月 21 日為止更是有 80.9% 的 iPhone 採用 iOS 14。

圖片及資料來源：softpedia、cultofmac

然而這次 iOS 15 的狀況卻完全相反，自美國時間 9 月 20 日釋出更新一個月後，在 2021 年 10 月 25 日只有 34.1% 更新。而根據 Mixpanel 統計，在 12 月 20 日則是僅 65.25% 使用者更新到最新軟體，還有 30.06% 使用者繼續使用 iOS 14 系統。

《Cult of Mac》認為，iOS 15 之所以升級更新速度緩慢，有幾個主要原因：

iOS 15 缺乏吸引人的功能特色：iOS 15 系統雖然有不錯的改進，但是缺乏像 iOS 14 的 Widget 小工具、PiP 子母畫面等特色，加上主打「 SharePlay 同播共享」新功能又直到 iOS 15.1 系統才釋出，因此對於升級的吸引力有限。

擔心 iOS 15 有 Bug 錯誤：以往 iOS 更新很少會有當機、出問題的狀況，然而近年來卻是頻頻出槌，時常都可以聽到 iPhone 因為更新有問題的狀況發生，因此可能有些用戶想讓 Apple 蘋果有時間處理問題。

升級之後，舊手機速度會變慢：有部分使用者認為舊款 iPhone 升級到最新系統之後，會讓舊款手機變慢或削弱手機功能，儘管測試確認沒有問題，但仍然有部分使用者會擔心，因此不敢升級。

儘管 iOS 15 作業系統的更新速度比過往來得緩慢，但是相對於 Android 安卓系統的更新升級速度仍然是相當快了。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：softpedia、cultofmac