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「這代」iPhone電池續航史上最爛？網刷一排苦主：衰退超有感

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone 12系列手機被批評電池續航力超爛。路透
iPhone 12系列手機被批評電池續航力超爛。路透

iPhone用戶都知道，手機可以從設定看到「電池健康度」，如果電池耗損嚴重，可能就必須要換電池，不然可能使用沒多久就會出現要關機的窘境，有一名網友指出自己的i Phone 12 pro用了一年多，結果電池健康度僅剩86％，很有感的續航下降，此文也釣出許多有同感的苦主。

一名網友在PTT IOS版以「12 Pro的電池」為題發文，他指出自己用了一年多的i Phone 12 pro，剛過保固，電池健康度剩86％，很有感的續航下降，現在出門快撐不過一天了，雖然在辦公室可以隨時充，但就是做一些事、滑個手機，又剩下60％電要充。

他也認為，12 Pro這代好像電池有點糟，「上次用一年衰退這麼明顯大概是用4S、5的時候，6、7、X、XS用一年感覺衰退都沒這麼誇張，好奇問「12 pro這代也有人是為了電池換13的嗎？」。

此文一出意外釣出大批有共鳴的苦主，「降超快，第一批買的到現在91% 不玩遊戲不邊充電邊用還是這麼快」、「用了一年，目前已經衰退到84%….真的衰退有感」、「這一代國內外都災情慘重啊！我也是受不了直接舊換新」、「100% 出門，兩小時直接剩50%」、「12 的電池是近幾年最爛的」。

不過也有人覺得，「12pro目前健康度100％，覺得續航還行」、「電池不夠力(X) 想換手機(O)」、「13哪來的省電？把他加大的電量去換算續航其實也沒比12省」、「12 pro 用一年健康度還有92路過」、「11的也是啊，現在第二年剩75%不到」。

蘋果也曾詳細說明讓電池續航力及壽命最大化4訣竅，分別是1、把軟體更新到最新版本、2、避免極端的環境溫度，16-22度是最理想範圍，3、充電時先卸除保護套，4、當要長時間存放時，電池應該要存有一半的充電量，完全放電可能會導致後續無法再充電。

iPhone 12 iPhone 12 Mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max

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