預告新機尺寸 雷軍強調未來將以小尺寸機種作為未來小米數字系列手機正統續作

日前確認將在12月28日揭曉小米12系列，同時也在後續釋出實機影像後，小米執行長雷軍稍早更透過個人微博透露小米12將直接對比iPhone 13，而小米12 Pro對比機種則是iPhone 13 Pro Max。

依照雷軍說明，從今年起，將以小尺寸機種作為未來小米數字系列正統續作，並且以一大一小尺寸對比蘋果機種，亦即小米12對比iPhone 13，小米12 Pro則是對比iPhone 13 Pro Max。此外，小米12系列將會預載新版MIUI 13，讓使用者能有更好使用體驗。

另外，雷軍在後續說明中，更透露小米12將採用6.28吋、Full HD+解析度螢幕，同時在設計上也採「滿血」頂規設計，其中包含藉由堆疊方式縮減主機板空間，並且採用高密度快充電池，分別支援50W無線快充與10W無線反充功能。

至於推出澎湃S1、澎湃C1，以及澎湃P1之後，小米也會持續推動澎湃系列自主設計晶片研發規模。而針對小米投入造車布局，雷軍強調未來手機依然會是小米核心業務，不會因為造車布局發展而影響手機業務，同時也再次強調造車業務發展進度超前，最快將會在2024年上半年進入量產。

小米預計在12月28日晚間7點30分舉辦新品發表活動，將推出小米12系列新機之餘，預期也會公布多款新品。

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