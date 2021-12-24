iPhone 6s和初代iPhone SE 可能無緣更新iOS 16

美國 Apple 公司以一年淘汰掉一代舊 iPhone 的規律，今年 iOS 15 系統支援的最舊機型 iPhone 6s、iPhone 6s Plus 和 iPhone SE (第一代)，明年可能無法再更新 iOS 16 系統。

傳 iOS 16 將不再支援 iPhone 6s

iOS 16 系統最低安裝要求可能是 A10 晶片，意謂著 iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE 2016 將無法下載，以保證在串流媒體、視訊遊戲和一般界面的體面性能。

此外，據傳 iPadOS 將放棄對 iPad Mini 4、iPad Air 2、iPad 5、iPad Pro 9.7 和 12.9英寸 (2015) 的支援。

即使如此，蘋果對舊設備的維護時間還是非常長。iPhone 6s 和 iPhone SE 分別於 2015 年底和 2016 年初首次發布，這意味著它們將獲得超過 6 年的定期軟體更新。最新的設備將從軟體更新路線圖中刪除，是 iPad mini 4，即使該產品在 iOS 16 發佈時也已超過五年。

蘋果還制定了計劃，繼續支援當前和以前的 iOS 主要版本的關鍵安全補丁，進一步延長舊機型的使用壽命。例如，現在，客戶可以選擇堅持使用 iOS 14，而不是更新到 iOS 15。假設蘋果堅持其承諾，iPhone 6s 和 iPhone SE 用戶將在 2022 年秋季 iOS 16 發布後的幾年裡繼續收到 iOS 15 安全更新。

當然，在蘋果離 2022 年 WWDC 上宣布 iOS 16 之前，一切都不是蘋果官方宣布。雖然現在還處於傳言週期的早期，對 iOS 16 的新功能還沒有任何概念。圍繞即將推出的 iOS 軟體功能的可靠傳言通常在春季開始浮現。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》