百萬網友票選16款手機拍照盲測 Google這支打敗自家新旗艦

超驚喜!!!

說到科技圈最有名的 YouTuber，那絕對是 MKBHD 大神，MKBHD 每次的新機的開箱評測影片都會吸引上百萬網友觀看。他每年也都會進行我最期待的年度手機盲測，今年共有 16 位參賽選手，我只能說今年的 PK 超精彩！冠軍寶座我想會讓很多人感到訝異

MKBHD 這次選出的手機包含三星 S21 Ultra、蘋果 iPhone 13 Pro、Google Pixel 6 Pro、Google Pixel 5a、華碩 Zenfone 8、華碩 ROG 5、Sony Xperia Pro i、Realme GT、小米 11 Ultra 等共 16 支手機，每支手機皆沒有露出名稱，只用英文字母代替，並用這些手機進行各種情境的拍攝，再將成品放上社群讓網友盲測，總共吸引超過百萬網友投票

最終結果超驚喜，最終由 Google Pixel 5a 打敗自家新旗艦 Pixel 6 Pro，還有蘋果 iPhone 13 Pro 與三星 S21 Ultra！

▼盲測結果

▼ 盲測賽況

▼ Google Pixel 5a 以這張照片打敗 OnePlus 9 Pro，成為百萬網友最喜歡的手機

MKBHD 也有提到，大部分網友會偏向選擇色調較亮的照片，且因為照片上傳社群平台會造成壓縮，因此解析度高的照片就會留到最後。以整體來說，亮度高、清晰度、對焦效果，都會是比較重點。這次 Google Pixel 5a 獲得最終冠軍，不知道你驚不驚喜呢？可惜 Pixel 5a 沒有進入台灣市場！不然肯定又會再衝一波銷售量吧

（新聞來源：Marques Brownlee ）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》