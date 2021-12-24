華為揭曉「P50 Pocket」螢幕可凹折手機 同步推出智慧眼鏡等新品

在先前做了不少預熱之後，華為終於對外公布新款螢幕可凹折手機P50 Pocket，同時也確定採用類似Galaxy Z Flip的直向凹折方式。而此次揭曉新品，更包含第一款採用鴻蒙作業系統的華為智慧眼鏡，以及新款MateBook X Pro 2022、華為WATCH GT 2022典藏版。

P50 Pocket

以寶盒為稱的P50 Pocket，採用攤開後為6.9吋的直向可凹折螢幕，並且採用中央置頂的開孔設計，其中搭載1070萬畫素視訊鏡頭，而外側主相機鏡頭則搭載4000萬畫素、f/1.8光圈廣角鏡頭，以及1300萬畫素、f/2.2光圈的超廣角鏡頭，更搭載3200萬畫素、f/1.8光圈的超光譜鏡頭。

機身則採用時尚外型設計，分別提供基本的黑色與白色款式，另外也推出類似葉片脈絡設計的金色款式。而螢幕解析度採用2790 x 1180設計，對應21:9顯示比例，支援120Hz畫面更新率與300Hz觸控反應率，並且對應1440Hz高頻PMW調光。

硬體規格則採用Qualcomm特規設計的Snapdragon 888 4G版本處理器，並且配置8GB記憶體與256GB儲存容量，以及4000mAh電池設計，支援40W有線快充。不過，金色版本則提供12GB記憶體與512GB儲存容量，其餘規格則與黑色、白色款式相同。

建議售價方面，P50 Pocket將以人民幣8988元起跳價格銷售，預計從今天晚上開放中國市場預購，另外也推出原廠保護殼配件。

另外，華為消費者事業群執行長余承東表示，目前搭載鴻蒙作業系統的裝置數量已經超過2.2億若加上合作採用鴻蒙作業系統的裝置數量，將達3.2億台，成為目前成長速度最快的作業系統

華為智慧眼鏡

此次推出的華為智慧眼鏡，將採用鴻蒙作業系統，並且以前鏡框可拆卸設計，讓使用者能在10秒內完成拆裝，分別提供波士頓 (復古圓框)、惠靈頓 (經典方框)與飛行員 (雙樑框)三款基本設計，未來更計畫加入更多選擇，另外也採用矽膠鼻托、尼龍鏡尾設計，藉此提昇配戴舒適感。

而功能設計部分，則可透過內建加速器、陀螺儀識別配戴狀態，同時可針對使用者配戴時的姿勢變化做提醒，避免不良站姿或坐姿影響頸椎健康，並且配合app自動播報天氣、行事曆等資訊，另外也會提供來電、微信、美團等服務推播訊息，另外亦可透過內建128mm揚聲器、雙麥克風設計對應清晰通話，並且能識別電梯、會議室等環境，自動調整音量。

電池續航時間可達16小時，並且透過磁吸介面充電，支援10分鐘充電即可對應90分鐘通話的快充設計，同時也支援USB-C反向充電，眼鏡本身則支援IPX4等級生活防水，另外也能透過張開眼鏡即可自動與手機等藍牙裝置配對連接，同時可透過鏡架側面進行手勢控制。

建議售價方面，光學鏡片款售價為人民幣1699元，太陽眼鏡款則是人民幣1899元，預計從即日起開放中國市場銷售，並且與中國博士眼鏡合作配鏡，最高可選擇遠視400度、近視800度，以及散光200度的樹脂材質鏡片，另外也與蔡司、依視路、明月與司徠柏等鏡片業者合作。

MateBook X Pro 2022

此次更新的MateBook X Pro 2022，則採用14.2吋、3.1K解析度，並且加入藍光護眼設計的原色全尺寸螢幕，並且搭載Intel第11代Core系列處理器，機身則採用一體成形的CNC金屬框體，提供翡冷翠、深空灰、皓月銀三款配色。

此次最大設計，則是加入AI浮空手勢操作，支援左右揮動、上下揮動，以及壓按三種手勢，主要透過華為人工智慧訓練模型對應更精準的手勢互動效果。而在超級終端功能，則是可讓使用者在筆電、手機等裝置燈相同華為帳號，即可透過雲端連接方式互動，例如在筆電上使用手機或平板功能，同時也能快速連動無線耳機、喇叭，或是印表機等周邊配件。

建議售價方面，MateBook X Pro 2022將從人民幣9499元起跳價格銷售，預計在2022年1月6日開放銷售。

華為Watch D

華為Watch D採用微型氣泵與雙層疊加式腕部窄氣囊，提供最高可對應40kPa加壓，提供40mmHg至230mmHg血壓測量功能，另外也整合PPG光電感應器，透過脈搏波持續測量，藉此對應24小時全天候血壓量測需求。而華為Watch D也配置ECG心電量測功能，並且提供一年免費的第三方醫生心電圖線上解讀服務，另外也支援睡眠監測等功能，以及超過70種運動模式記錄功能。

本身則搭載1.64吋AMOLED螢幕，對應7天續航時間，另外也搭載無線充電與全功能NFC功能，本身則對應IP68等級防塵防水，機身則提供黑色與鈦色選項。

建議售價部分，華為Watch D將以人民幣2988元價格銷售。

華為WATCH GT 2022典藏版

華為WATCH GT 2022典藏版採用高分子碳纖維複合材質打造，並且以虎年限定外型設計，提供虎年專屬錶面，以及虎頭造型設計的錶冠，至於硬體規格則與華為WATCH GT 3相同，一樣具備TruSeen 5.0+心率量測、增加高原血氧量測等功能。

跟其他產品一樣，華為WATCH GT 2022典藏版也搭載鴻蒙作業系統，同樣支援通話、音樂播放、即時訊息顯示、天氣、鬧鐘、手電筒等功能，電池續航時間可達8天左右，甚至可在一般使用情況電池續航時間可達14天，並且支援無線充電與反向充電。

建議售價部分，華為WATCH GT 2022典藏版將以人民幣3688元價格銷售，提供亮黑與朱紅兩款配色，同樣從即日起預購，預計在2022年1月6日開放銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》