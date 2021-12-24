OSOM OV1由前Essential Phone團隊操刀 主打隱私安全的智慧型手機
2020年創立於加拿大魁北克省的OSOM Products，稍早由創辦人暨執行長Jason Keats說明，將在明年推出主打隱私安全的智慧型手機OSOM OV1，其中更由前Essential Phone團隊操刀製作。
OSOM OV1標榜由前Essential Phone團隊打造，強調手機上的隱私保護，並且能標示各個App存取隱私內容，Jason Keats更強調OSOM OV1能比競爭產品提供更充足的隱私保護效果。
外型部分，OSOM OV1採用方正外觀設計，採用Qualcomm處理器，並且配置雙鏡頭主相機與後置指紋辨識器，作業系統則採用Android，貼近原生操作介面設計。
不過，由於OSOM OV1目前仍處於開發階段，因此最終外觀仍有可能變動。
OSOM Products接下來預計會在CES 2022期間展示此款新機，甚至也會透過MWC 2022對外宣傳，預計最快會在明年夏季進入市場銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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