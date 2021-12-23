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消息指稱Galaxy S22系列受原物料供應影響 可能延後上市發表時程

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，三星原定明年1月對外揭曉的Galaxy S22系列，可能因為原物料供應影響，將延後至2月下旬才會進入市場銷售。

類似情況，原本今年計畫推出的Galaxy S21 FE，同樣因為疫情影響原物料供應，因此一再延後上市時間，甚至曾考慮取消此款產品上市計畫，最後則傳出將在明年初的CES 2022期間對外發表。

而明年初預計推出的旗艦手機Galaxy S22系列，目前顯然也受到原物料供應影響，使得新機發表時程可能延後至明年2月25日，預期會趕在MWC 2022正式開幕前舉辦發表活動。

在先前傳出消息中，Galaxy S22系列將包含標準設計的Galaxy S22，以及強化版Galaxy S22+，更包含結合S Pen手寫筆功能，外觀更貼近Galaxy Note系列機種的Galaxy S22 Ultra。

其中，Galaxy S22 Ultra不僅將搭載1億800萬畫素鏡頭設計，更標榜提高影像拍攝畫質表現，另外也會更進一步結合S Pen應用功能，藉此吸引原本習慣使用Galaxy Note系列機種的使用族群。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 三星 GALAXY

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