榮耀確認即將揭曉「Magic V」 為旗下首款螢幕可凹折手機
榮耀稍早確認，即將揭曉旗下首款螢幕可凹折手機Magic V，而非先前傳聞的Magic X，同時以目前透露影像顯示，榮耀這款螢幕可凹折手機也會採向內折合設計，亦即類似三星Galaxy Z Fold系列機種使用模式。
不過，榮耀暫時尚未透露這款螢幕可凹折手機具體發表時間，但從過往預告新品發表時間來看，通常會在短時間對外亮相，意味最快會在明年1月上旬揭曉新機消息。
而從先前榮耀自行透露說法，顯示Magic V將會搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，因此也預期成為第一款應用此款處理器的螢幕可凹折手機。
在先前曝光消息中，Magic V預計採用京東方提供的可凹折螢幕，並且覆蓋UTG超薄軟性玻璃保護螢幕表面，同時尺寸為8吋，手機外側螢幕則採6.5吋設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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