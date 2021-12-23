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iPhone已成最暢銷、最賺錢的5G手機 三星市佔被小米超越居第三

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然相比其他業者較晚進入5G連網市場，但從市調機構Strategy Analytics統計數據顯示，蘋果已經在全球5G連網手機市場搶下約25%比例，同時在銷量與收入均領先其他競爭業者。

從Strategy Analytics統計數據來看，今年第三季的5G連網裝置出貨量相比2020年同期增加一倍以上，同時透過5G連網設備銷售獲取收入也有兩倍增長幅度。

而在5G連網手機銷售表現部分，蘋果以約25%佔比取得第一，三星原本市佔則已被小米超越，位居第三。不過，小米目前在5G連網設備出貨量並未有明顯增加，反觀三星的5G連網設備使用需求則是出現增長趨勢，因此也有機會搶回第二名座位。

其他品牌部分，包含OPPO、vivo、榮耀、realme的5G連網設備出貨量也都位居前列，尤其榮耀從華為體系拆分獨立後，出貨量相比去年增加高達194%，至於華為則受限於美國技術出口禁令，因此目前僅能以提供4G連網機種為主，因此在5G連網機種出貨量大幅銳減。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米 iPhone 三星 5G

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