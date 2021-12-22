vivo推出iQOO Neo5S、Neo5 SE兩款新機 率先搭載OriginOS Ocean作業系統

vivo稍早更新兩款新手機，分別為iQOO Neo5S，以及iQOO Neo5 SE，兩款手機都是率先搭載日前對外揭曉的OriginOS Ocean作業系統。

其中，iQOO Neo5S採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，除了採用石墨導熱板、VC均熱板，以及導熱凝膠，更藉由航太等級的高導熱稀土合金，標榜可提昇兩倍導熱效率，藉此讓處理器運作效率維持穩定，另外也一樣採用與Pixelworks合作的獨立顯示晶片。

螢幕則採用6.62吋、Full HD+解析度設計的平面AMOLED顯示面板，對應120Hz畫面更新率與最高可達300Hz觸控反應率，分別搭載8GB或12GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，電池則採用4500mAh，支援66W有線快充。相機部分則採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配以4800萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭設計的主相機模組。

機身則採用黑色、橘色，以及幻彩漸變配色，建議售價則從人民幣2699元起跳，將從即日起開放中國市場銷售。

另一款iQOO Neo5 SE，則採用6.67吋、Full HD+解析度設計的LCD螢幕，支援144Hz畫面更新率，處理器則採用Snapdragon 870，分別配置8GB或12GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，電池同樣採用4500mAh，但有線快充僅達55W功率，另外則是保留3.5mm有線耳機孔。

相機部分，iQOO Neo5 SE同樣採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配以5000萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭設計的主相機模組。

而建議售價方面，iQOO Neo5 SE將以人民幣2199元起跳價格銷售，同樣會從即日起開放中國市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》