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小米12/28揭曉三款新機 小米12、小米12 Pro搭載Snapdragon 8 Gen 1處理器
日前在Snapdragon Tech Summit 2021技術大會宣布將推出採用Snapdragon 8 Gen 1處理器的小米12之後，小米今日 (12/21)宣布將在12月28日晚間7點30分舉辦新品發表活動，將推出小米12系列新機。
依照先前透露消息，小米12系列將包含小米12、小米12 Pro，以及小米12X三款設計，其中小米12X將定位在入門機種，暫時還沒有規劃推出小米12 Ultra款式。
其中，小米12與小米12 Pro都會採用Snapdragon 8 Gen 1處理器，並且搭載雙側曲面OLED螢幕，並且採中央置頂設計的開孔視訊鏡頭，分別支援67W及120W有線快充，而小米12X則採用Snapdragon 870處理器，同樣支援67W有線快充，螢幕則會採用較小設計。
而此次推出三款新機都會採用新版MIUI 13，至於具體上市時間則要等小米官方揭曉才能確認。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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